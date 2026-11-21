İstanbul Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarının gece saatlerinde kaçak döküm yaptığı cadde moloz ve atıklarla doldu. Yaklaşık her 100 metrede bir oluşan hafriyat yığınları nedeniyle yolun bazı bölümleri ulaşıma kapanırken, çevrede hayvancılık yapan vatandaşlar mağdur oldu. Kamyonların plakalarını sökerek bölgeye geldiğini öne süren bir vatandaş, "Ne gidebiliyoruz ne gelebiliyoruz" diyerek soruna karşı çözüm talep etti.

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İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Haraççı Mahallesi'nde bulunan Hacımaşlı-Baklalı Yolu Caddesi, kaçak hafriyat dökümleri nedeniyle adeta moloz sahasına dönüştü.

Gece saatlerinde kamyonlarla getirildiği belirtilen tonlarca hafriyat ve inşaat atığı, cadde boyunca farklı noktalara bırakıldı. Yolun ortasında oluşan büyük moloz yığınları araç geçişini engellerken, bölgedeki hayvancılık işletmelerine ulaşım da aksadı.

HER 100 METREDE BİR HAFRİYAT YIĞINI

Cadde üzerinde yaklaşık her 100 metrede bir oluşan hafriyat yığınları, kaçak dökümün boyutunu ortaya koydu.

Yolun bazı bölümleri molozlar nedeniyle araç trafiğine kapanırken, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar yem taşıyan araçların ve müşterilerin işletmelere ulaşamadığını belirtti.

Bölgede yalnızca inşaat atıkları değil, çuvallar dolusu tekstil atığı ve çeşitli çöplerin de bırakıldığı görüldü. Cadde çevresindeki dere yatağında da atık birikintileri oluştu.

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"GECE 03.00'TE PLAKALARINI SÖKÜP GELİYORLAR"

Bölgede hayvancılık yapan Cumali Yavuz, hafriyat kamyonlarının gece saatlerinde plakalarını sökerek kaçak döküm yaptığını iddia etti.

Yavuz, yaşadıkları sorunu şu sözlerle anlattı:

"Burada hayvancılık yapıyorum. Bizim buradaki en büyük sıkıntımız geceleri kaçak hafriyat dökülmesi. Zaten yolumuz kötü durumda. Burada kamera sistemi de olmadığı için gece saat 03.00-03.30 civarında geliyorlar, plakalarını söküp buraya hafriyat döküyorlar."

Geçen pazar günü saat 03.18'de bir kamyonun daha bölgeye geldiğini öne süren Yavuz, aracı yakalamaya çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını söyledi.

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"YEM GETİRECEĞİZ, GETİREMİYORUZ"

Kaçak döküm nedeniyle yolun kullanılamaz hale geldiğini belirten Yavuz, yaşadıkları mağduriyeti şöyle dile getirdi:

"Adam öyle bir dökmüş ki hafriyatı direkt yolun ortasına bırakmış. Şu anda ne gidebiliyoruz ne gelebiliyoruz. Burada hep hayvancılık yapan insanlar var. Hepimiz mağduruz. Yem getireceğiz, getiremiyoruz. Müşteri gelecek, hayvan bakmaya gelecek, gelemiyor."

Belediyeye şikâyette bulunduğunu ve görüntüleri ilettiğini söyleyen Yavuz, buna rağmen herhangi bir önlem alınmadığını iddia etti.

KAMERA TALEBİNDE BULUNDU

Bölgede kamera sisteminin yetersiz olduğunu belirten Yavuz, yolun girişinde bulunan kameranın döküm yapılan alanı görmediğini ifade etti.

Yavuz, "En azından buraya da kamera koysunlar. Biz telefonlarımızla peşlerinden koştuk ama kamyoncular plakalarını söküyor. Yetkililerden buraya bir çözüm bulmalarını istiyoruz" dedi.

KAÇAK DÖKÜM DRON KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan Hacımaşlı-Baklalı Yolu Caddesi'ndeki hafriyat ve atık yığınları dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

Görüntülerde yolun farklı noktalarına bırakılan büyük moloz yığınları, geçişi engelleyen hafriyat birikintileri ve çevreye saçılan tekstil atıkları dikkat çekti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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