İstanbul’da PKK’ya operasyon! Çok sayıda gözaltı var
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Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Anadolu Ajansı
Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Anadolu Ajansı
Güvenlik güçlerinin İstanbul’da düzenlediği operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. 5 kişiyi yakalamak için ise çalışmalar sürüyor.
Teröre geçit yok… Güvenlik güçleri ulusal güvenliğe tehdit unsuru oluşturan terör örgütlerinin üstüne üstüne gidiyor. Bu kapsamda yurt içinde ve sınır ötesine PKK'lı örgüt mensuplarına hayat alanı tanınmıyor.
Son olarak emniyet ekipleri İstanbul’da harekete geçti.
13 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüttüğüne ilişkin haklarında bilgi bulunan 13 şüpheli tespit edildi.
8 KİŞİ YAKALANDI, 5 KİŞİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bazı adreslere düzenlediği operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Diğer 5 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.