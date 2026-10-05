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İstanbul'da şantiyeden 1,4 milyon liralık kablo çalan şahıslar tutuklandı

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İstanbul'da şantiyeden 1,4 milyon liralık kablo çalan şahıslar tutuklandı
Başlık Resmiİstanbulda şantiyeden 1,4 milyon liralık kablo çalan şahıslar tutuklandı

İstanbul'da Tuzla ve Ümraniye'deki iki şantiyeden hırsızlık yapan ve 1 milyon 397 bin lira değerinde kablo çalan 3 kişi Esenler'de yakalandı. İşlemleri sonrası mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul Tuzla'da, bir şantiyeden yaklaşık 1 milyon 397 bin lira değerinde kablo çalınması ve Ümraniye'de okul inşaatından hırsızlık girişimi ile alakalı gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi birimleri, 10 Temmuz'da Tepeören'deki bir şantiyeden kablo çalınması ile 14 Temmuz’da Ümraniye Dudullu OSB Mahallesi'ndeki bir okul inşaat alanından hırsızlık girişimi ile ilgili çalışma başlattı.

İKİ OLAY DA AYNI ARAÇLA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ

Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ve saha çalışması yapan ekipler, iki olayın da aynı otomobille hareket eden şüpheliler tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

İstanbulda şantiyeden 1,4 milyon liralık kablo çalan şahıslar tutuklandı
Başlık Resmiİstanbulda şantiyeden 1,4 milyon liralık kablo çalan şahıslar tutuklandı

Kimlikleri belirlenen şüpheliler H.H.Ç. (29), Z.Ç. (26) ile B.A. (36) 3 Ekim'de Esenler’de yakalandı.

Şüphelilerden H.H.Ç'nin 9 farklı suçtan arandığı ve hakkında 2 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Diğer zanlılar Z.Ç. ve B.A'nın da arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin sonrasında adliyeye gönderilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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