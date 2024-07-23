İstanbul'da trafik çilesi! İBB'nin çalışması sürücüleri zora soktu

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 23 Temmuz 2024 20:05 - Güncelleme: 23 Temmuz 2024 20:12 - Güncelleme:

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Beşyol-Florya metrobüs durakları arasında yapılan çalışma sürücülere zor anlar yaşattı. E5 karayolunda trafik vatandaşlar için çileye döndü. Trafik bölgede adeta durma noktasına geldi.