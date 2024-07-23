İstanbul'da trafik çilesi! İBB'nin çalışması sürücüleri zora soktu
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Beşyol-Florya metrobüs durakları arasında yapılan çalışma sürücülere zor anlar yaşattı. E5 karayolunda trafik vatandaşlar için çileye döndü. Trafik bölgede adeta durma noktasına geldi.
İstanbul'da trafik çilesi bitmiyor. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi, E5 karayolunun Beşyol-Florya metrobüs durakları arasında kalan kısmında çalışma başlattı.
SÜRÜCÜLER ZOR DURUMDA
Beşyol Metrobüs durağında yapılan tadilat çalışması şubat ayından bu yana hala bitirilmezken, bu sefer de yapılan yol çalışması nedeniyle sürücüler zor durumda kaldı.
ADIM ADIM İLERLEDİLER
Özellikle saat 16.00'dan itibaren başlayan trafik yoğunluğu Yenibosna'ya kadar sürerken, araçların Beylikdüzü istikametinde adım adım ilerlediği görüldü.
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı