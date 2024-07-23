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İstanbul'da trafik çilesi! İBB'nin çalışması sürücüleri zora soktu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da trafik çilesi! İBB&#039;nin çalışması sürücüleri zora soktu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Beşyol-Florya metrobüs durakları arasında yapılan çalışma sürücülere zor anlar yaşattı. E5 karayolunda trafik vatandaşlar için çileye döndü. Trafik bölgede adeta durma noktasına geldi.

İstanbul'da trafik çilesi bitmiyor. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi, E5 karayolunun Beşyol-Florya metrobüs durakları arasında kalan kısmında çalışma başlattı.

SÜRÜCÜLER ZOR DURUMDA

Beşyol Metrobüs durağında yapılan tadilat çalışması şubat ayından bu yana hala bitirilmezken, bu sefer de yapılan yol çalışması nedeniyle sürücüler zor durumda kaldı.

ADIM ADIM İLERLEDİLER

Özellikle saat 16.00'dan itibaren başlayan trafik yoğunluğu Yenibosna'ya kadar sürerken, araçların Beylikdüzü istikametinde adım adım ilerlediği görüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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