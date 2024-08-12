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İstanbul'da tramvay arızası! Seferler durduruldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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İstanbul&#039;da tramvay arızası! Seferler durduruldu

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'da bir binanın yıkılma tehlikesinden dolayı Soğanlı-Bağcılar arasındaki tramvay seferleri durduruldu.

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki Soğanlı istasyonu bölgesinde bir binanın yıkılma tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle bazı duraklarda seferler durduruldu.

Tramvay hattında elektrik arızası

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Soğanlı istasyonu bölgesinde bulunan bir binanın yıkılma riski olduğu belirtildi.

Bu gerekçeyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferlerin Soğanlı-Bağcılar arasında durdurulduğu ifade edilen duyuruda, tramvay hattının Kabataş-Soğanlı arasında hizmet verdiği kaydedildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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