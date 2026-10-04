İstanbul'da yargı süreçlerine müdahale iddiası: 5 hakim ve savcı görevden uzaklaştırıldı

İstanbul’daki bazı dava ve soruşturmalara maddi menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiaları üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 8 şüpheli tutuklandı. Aralarında eski İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesi hakiminin de bulunduğu soruşturmada 5 hakim ve cumhuriyet savcısı görevden uzaklaştırılırken, yurt dışında bulunan 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul’daki bazı dava ve soruşturmalara maddi menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı. 2022-2024 yılları arasında çeşitli adliyelerde görülen dava ve soruşturmalara örgütlü şekilde müdahale edildiği iddialarının araştırıldığı soruşturma kapsamında 8 şüpheli tutuklandı.

‘Rüşvet almak’, ‘rüşvet vermek’, ‘rüşvete aracılık etmek’ ile ‘suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak’ suçlarına yönelik derinleştirilen soruşturmada yeni delil ve bulgular elde edildiği öğrenildi.

Soruşturmada, aralarında iş insanı, siyasetçi ve avukatların da bulunduğu bazı kişilerin irtibatlı oldukları yargı mensupları ve adliye personeli aracılığıyla maddi menfaat karşılığında bazı yargısal süreçlere hukuka aykırı şekilde müdahale ettikleri ve süreçleri yönlendirmeye çalıştıkları yönündeki iddialar araştırılıyor.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 8 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Eski İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesi Hakimi B.K. de görevden uzaklaştırılmasının ardından 3 Ekim’de sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe ‘rüşvet’ suçundan tutuklandı.

Yurt dışında firari durumda bulunan 2 yargı mensubu hakkında ise ‘örgüte yardım etme’ ve ‘rüşvete aracılık etme’ suçlarından yakalama kararı çıkarıldı.

Dosyada isimleri geçen yargı mensupları Hakimler ve Savcılar Kuruluna bildirildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından 5 hakim ve cumhuriyet savcısı görevden uzaklaştırıldı. Ayrıca emekli bir cumhuriyet savcısı ile görevinden istifa eden bir hakim hakkında da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

LÜTFÜ TÜRKKAN’IN TARAF OLDUĞU DAVA DA SORUŞTURMADA

Soruşturmada, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın taraf olduğu ve İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesinde görülen davaya ilişkin iddiaların da araştırıldığı ortaya çıktı.

İddiaya göre dava, suç örgütü lideri olduğu değerlendirilen M.Ş. ile yurt dışında firari bulunan Y.A. aracılığıyla Türkkan lehine sonuçlandırılmaya çalışıldı. Bu süreçte davaya bakan ve daha sonra tutuklanan hakim B.K.’ye maddi menfaat temin edildiği ileri sürüldü.

B.K.’ye milyonlarca lira tutarında rüşvet verildiği, bu menfaatin bir bölümünün kapora olarak banka hesabına gönderildiği, kalan kısmının ise kendisine ve kardeşine ödendiği yönündeki iddialara ilişkin delillerin araştırılmasına devam edildiği belirtildi.

Lütfü Türkkan yönünden soruşturma dosyasının tefrik edilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği öğrenildi.

SAVCININ ODASINDAN FOTOĞRAF PAYLAŞAN AVUKATA DA İŞLEM

Soruşturma kapsamında, Cumhuriyet savcısının odasından fotoğraf paylaştığı ve bazı şüphelilere ait dosyaları "hallederiz" şeklindeki vaatlerle üstlendiği ileri sürülen avukat B.T. hakkında da işlem yapıldı. B.T.’nin örgütlü yapı içerisindeki konumu ve eylemleri incelenirken, elde edilen deliller doğrultusunda tutuklandığı belirtildi.

Soruşturmanın, yargı süreçlerine maddi menfaat karşılığında hukuka aykırı şekilde müdahale edildiği, yargısal kararların etkilenmeye çalışıldığı ve bu amaçla örgütlü biçimde hareket edildiği yönündeki iddiaların tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla sürdürüldüğü bildirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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