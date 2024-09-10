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İstanbul'daki PKK ağına darbe! 8 operasyonda 8 kişi yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;daki PKK ağına darbe! 8 operasyonda 8 kişi yakalandı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Terör örgütlerine karşı operasyonlar devam ederken, büyük şehirlerdeki PKK sempatizanları da unutulmuyor. İstanbul'da 8 ayrı adrese yapılan operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü PKK/KCK üyeleriyle çekilmiş fotoğrafı olan 8 şüpheli tespit edildi.

Örgütün sözde gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri Arnavutköy, Avcılar, Beyoğlu ve Esenyurt'ta 8 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramada örgütsel kitap ve zanlılara ait dijital materyal ele geçirildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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