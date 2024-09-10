İstanbul'daki PKK ağına darbe! 8 operasyonda 8 kişi yakalandı
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Terör örgütlerine karşı operasyonlar devam ederken, büyük şehirlerdeki PKK sempatizanları da unutulmuyor. İstanbul'da 8 ayrı adrese yapılan operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü PKK/KCK üyeleriyle çekilmiş fotoğrafı olan 8 şüpheli tespit edildi.
Örgütün sözde gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri Arnavutköy, Avcılar, Beyoğlu ve Esenyurt'ta 8 ayrı adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramada örgütsel kitap ve zanlılara ait dijital materyal ele geçirildi.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı