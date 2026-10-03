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İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapalı olacak

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İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapalı olacak
Başlık Resmiİstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapalı olacak

Yenikapı parkurunda düzenlenecek "İstanbul’u Koşuyorum" etkinliği nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İBB Spor İstanbul’un düzenlediği İstanbul’u Koşuyorum Avrupa etabı 4 Ekim Pazar günü yapılacak.

7 bin 500 kişinin kayıt yaptırdığı ve iki ayrı kategoride (5K ve 10K) koşulacak yarış nedeniyle, İstanbul’un Tarihî Yarımada bölgesindeki bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapalı olacak
Başlık Resmiİstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapalı olacak

BAZI YOLLAR 6 SAAT KAPALI KALACAK

Buna göre, 4 Ekim Pazar günü 06.00-12.00 saatleri arasında; Kennedy Caddesi / Eminönü-Yenikapı yönü, Kennedy Caddesi / Zeytinburnu-Yenikapı yönü, Namık Kemal Caddesi, Mustafa Kemal Caddesi, Segah Sokak, Kumluk Sokak, Şair Sermet Sokak, Aksakal Sokak ve Ahırkapı Caddesi trafiğe kapalı olacak.

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KOŞU SAAT 08.00’DE BAŞLAYACAK

Yenikapı’da ilk olarak saat 08.00de 5K startıyla başlayacak olan İstanbul’u Koşuyorum’da 10K startıysa 09.15’te verilecek. 5K’da sporcular Çatladıkapı Sosyal Tesisleri önünden U yaparak Yenikapı’ya dönecekken, 10K’da ise sporcular Sarayburnu’ndan U dönüşü yapıp yarışı Yenikapı’da sonlandıracak.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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