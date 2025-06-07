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İstanbullulara çifte bayram! Kurban Bayramı'nın ikinci gününde şehirde sessizlik

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbullulara çifte bayram! Kurban Bayramı&#039;nın ikinci gününde şehirde sessizlik
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı'nın ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 13'e kadar gerileyen İstanbul'da bayramın ikinci gününde trafik yoğunluğu şaşkına çevirdi. Sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 4'e kadar geriledi.

İstanbul, Kurban Bayramı'nda deyim yerindeyse terk edildi. Megakentte bayramın ilk günü trafik yoğunluğu yüzde 13'e kadar gerilerken, bayramın ikinci gününde yüzde 4'e kadar geriledi.

Kentte mesai günlerinde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80’leri aşıyordu.

İstanbullulara çifte bayram! Kurban Bayramı'nın ikinci gününde şehirde sessizlik - 1. Resim

YOLLAR BOMBOŞ

Köprüler, ana arterler ve bağlantı yolları neredeyse bomboş kaldı. E-5, TEM ve D-100 gibi yoğun güzergahlarda trafiksiz görüntüler ise İstanbulluları mest etti.

Özellikle bayramın son günü ve salı sabahı yoğunluğun tekrar artması bekleniyor.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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