İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü! Paylaşımlar art arda geldi

İstanbul'un fethinin 572'nci yıl dönümünü nedeniyle siyasilerden art arda kutlama mesajları geldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İstanbul’un fethi, insanlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. 572 yıl önce, çağları aşan bir ufukla medeniyetimizin yönü daha da genişlemiş, derinleşmiş ve ileriye taşınmıştır" ifadelerini kulandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'un fethinin insanlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından olduğunu belirtti.

"FATİH SULTAN MEHMET AKIL İLE İNANCI BİRLEŞTİREN BÜYÜK BİR DEVLET ADAMI"

İstanbul'un fethi ile 572 yıl önce medeniyetin yönünün daha da genişlediğini, derinleştiğini ve ileriye taşındığını aktaran Kurtulmuş, Fatih Sultan Mehmet'in akıl ile inancı birleştiren büyük bir devlet adamı ve öncü bir şahsiyet olarak İstanbul'u, sadece siyasi bir merkez değil aynı zamanda bilim, sanat ve düşüncenin odağı, farklı kültürlerin, inançların ve milletlerin kardeşçe yaşayabildiği bir medeniyetin sembolü haline getirdiğini vurguladı.

Kurtulmuş, Fatih Sultan Mehmet'in önderliğinde şekillenen büyük yürüyüşün ilimle, irfanla, cesaretle ve adaletle örüldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün bizlere düşen, bu yüksek vizyonun çağımızdaki temsilcileri olabilmektir. İstanbul'un fethini geçmişe ait kuru bir zafer değil, bugünü kurma ve yarını inşa etme sorumluluğu olarak görüyoruz. Ortak vatanımızda huzuru, barışı, adaleti ve toplumsal dayanışmayı büyütmek, bu toprakları daha güvenli ve daha özgür bir geleceğe taşımak asli görevimizdir. Fethin açtığı medeniyet yolu, bugün de eşitlik ve kardeşlik ilkeleriyle büyüyen, güçlü, adil ve demokratik Türkiye idealimize yön vermektedir. Bu vesileyle İstanbul'u bir medeniyet şehri olarak inşa eden Fatih Sultan Mehmet'i, onu ilim ve hikmetle yoğuran Akşemseddin başta olmak üzere kıymetli hocalarını, bu manevi sefere omuz veren tüm yiğitleri ve Ebu Eyyub el-Ensari'yi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu fetih hepimizindir. Bu vatan hepimizindir."

ÖMER ÇELİK: DÜNYANIN MÜCEVHERİ İSTRANGUL

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İstanbul'un fethinin 572'nci yıl dönümünü kutladı.

Ömer Çelik, "Dünyanın mücevheri İstanbul. İstanbul’un fethi kutlu olsun. Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve kahraman ecdadımızı rahmetle anıyoruz" mesajını yazdı.

DAVUT GÜL: İSTANBULUMUZ İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ

İstanbul Valisi Davut Gül de İstanbul'un fethinin yıl dönümünde, X (eski adıyla Twitter) hesabından paylaşım yaptı.

Vali Gül, "İstanbul’un Fatih’i, Fatih Sultan Mehmet Han’ın emanetine layık olabilmek için, medeniyetimizin başşehri İstanbul’umuz için var gücümüzle çalışıyor; Fetih ruhundan aldığımız ilhamla Türkiye Yüzyılı’nı inşa ediyoruz. Bizlere eşsiz bir miras bırakan Fatih Sultan Mehmet Han’ı, kutlu askerlerini, kahraman ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyoruz. Feth-i Mübîn’in 572. yıl dönümü kutlu olsun" açıklamasında bulundu.