İstanbul'un göbeğinde korkutan anlar! Kontrolden çıkan araç kafeye girdi

İstanbul Üsküdar'da, kontrolden çıkan bir araç yol kenarındaki kafeye girdi. O anlar kameralarla kayıt altına alındı.

Küçük Çamlıca Mahallesi Üçpınarlar Caddesi'nde kontrolden çıkan bir hafif ticari aracın kafeye girmesi sonucu araçta ve kafede maddi hasar meydana geldi.

ARAÇTAKİLERİN DURUMU İYİ

Kazada sürücü ve yanındaki kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hasara neden olan kaza sonrasında araç kafeden çıkarıldı.