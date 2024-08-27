İstanbul'un iki yakasında birbirinden farklı hava! Kime yağmur, kimine güneş...

Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı 'yağmur' uyarısının ardından beklenen sağanak öğlenden önce başladı. Şehrin bazı ilçelerinde yağmur yağarken birçok ilçesinde ise güneşli hava hakimdi.

İstanbul'un birçok ilçesinde yağmur yağarken, bazı illerde ise güneşli hava devam etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da yağmurun etkili olacağı bildirilmişti. Öğlen saatlerinden önce beklenen yağmur geldi.

İSTANBUL'UN İKİ YAKASINDA İKİ FARKLI HAVA

Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde ve Üsküdar, Beykoz gibi ilçelerinde yağış etkili oldu. Aracıyla seyir halinde olan vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Araç trafiğinden dolayı D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde yağmurlu hava etkili olurken, bazı vatandaşlar ise güneşli havanın keyfini çıkardı.