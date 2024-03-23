İstasyonlarda kalite farkı! Aynı hat üzerindeki 3 metro, tabloyu gözler önüne serdi

Ataköy’den Kayaşehir’e metro ile giden bir yolcu, farklı dönemlerin hizmet anlayışına şahitlik ediyor. Ulaştırma Bakanlığı ile Kadir Topbaş’ın inşa ettiği duraklar temiz ve sanat galerisi gibi. İBB’nin son günlerde açtıklarında ise inşaat tozu, su akıntısı ve ‘yürümeyen merdivenler’ dikkat çekiyor.

İstanbul’da geçen haftalarda iki metro hattı hizmete girdi. Birincisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yaptığı Bakırköy-Kirazlı Metrosu. Diğeri ise yapımını İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin üstlendiği Ataköy-İkitelli Metro hattı.

İkitelli Sanayi durağında birbirine bağlanan iki hat, E-5 ve Basın Ekspres’teki trafik yoğunluğunu rahatlattı. Ancak İBB’nin yaptığı Ataköy-İkitelli hattında bazı durakların ince işçiliklerinin yapılmadığı, üç günlük metroda zaman zaman asansörlerin ve yürüyen merdivenlerin çalışmadığı gözlemlendi.

Ataköy’den Kayaşehir’e giden bir yolcu, iki hat üzerinde farklı dönemlerde yapılmış 20 duraktan geçiyor.

Temeli 2016 yılında atılan, Ekrem İmamoğlu devraldığında yarısı bitmiş olan Ataköy-İkitelli Sanayi arasındaki durakları İBB inşa etti.

İkitelli Sanayi ile Metrokent arasındaki hat, İBB eski başkanı rahmetli Kadir Topbaş döneminde açıldı.

Metrokent ile Kayaşehir arasındaki durakları ise İBB ‘yapamayacağız’ deyince Ulaştırma Bakanlığı devraldı.

TOPBAŞ DÖNEMİNDE YAPILAN KISMI IŞIL IŞIL

Bakanlık ve Kadir Topbaş döneminde yapılan kısım ışıl ışıl. Yürüyen merdivenlerde sorun bulunmuyor. Şehir Hastanesi durağı âdeta sanat galerisini andırıyor.

İstasyondaki seramik duvarı Türkiye haritası süslüyor. Haritada şehir hastanesi bulunan iller yer alıyor. İstasyonda, İstanbul’u temsilen yapay çam, Japon kültüründe büyük bir öneme sahip olan ve bu ülkenin ulusal simgeleri arasında yer alan sakura ağacı var. Kadir Topbaş’ın inşa ettiği duraklar da sanat galerisini andırıyor. Duvarlardaki seramik tablolar göz alıyor.

Geçen hafta açılan Ataköy-İkitelli Metrosunun duraklarının ise tam anlamıyla bitmediği görülüyor. Bazı noktalarda yürüyen merdivenler ve asansörler çalışmıyor. Temizliğin yapılmaması sebebiyle inşaat tozu yolcuları rahatsız ediyor. Bazı duraklarda su sızıntısı yaşandığı için şemsiye konulduğu dikkat çekiyor. Trenlerin yanaştığı durak ile peron arasındaki boşlukların fazla açık olması da tehlikeye davetiye çıkarıyor. Trenlerin camlarının aşırı kirli hâli de yolcuların tepkisini çekiyor.