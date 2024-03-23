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Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında panik! Yolcular tahliye edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında panik! Yolcular tahliye edildi

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda sefer yapan trenden Aksaray İstasyonu'nda duman çıktı. Paniğe yol açan olay nedeniyle yolcular tahliye edildi.

İstanbul'da metro hattında panik dolu anlar... M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda sefer yapan trenden bir anda dumanlar yükseldi. Aksaray İstasyonu'nda yaşanan oaly üzerine yolcular tahliye edildi.

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Metro hattında yolcu taşıyan trenden Aksaray İstasyonu'na geldiğinde henüz belirlenemeyen nedenle duman çıktı. Yolcular, anonsla trenden indirilerek istasyon boşaltıldı.

Olay nedeniyle seferler bir süre yapılamadı, istasyon yolcu girişine kapatıldı.

Duman tahliyesinin ardından sorunun giderilmesiyle seferler normale döndü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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