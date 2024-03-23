Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında panik! Yolcular tahliye edildi
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda sefer yapan trenden Aksaray İstasyonu'nda duman çıktı. Paniğe yol açan olay nedeniyle yolcular tahliye edildi.
İstanbul'da metro hattında panik dolu anlar... M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda sefer yapan trenden bir anda dumanlar yükseldi. Aksaray İstasyonu'nda yaşanan oaly üzerine yolcular tahliye edildi.
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Metro hattında yolcu taşıyan trenden Aksaray İstasyonu'na geldiğinde henüz belirlenemeyen nedenle duman çıktı. Yolcular, anonsla trenden indirilerek istasyon boşaltıldı.
Olay nedeniyle seferler bir süre yapılamadı, istasyon yolcu girişine kapatıldı.
Duman tahliyesinin ardından sorunun giderilmesiyle seferler normale döndü.
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı