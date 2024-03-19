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İstanbul Havalimanı-Kayaşehir metro hattı Mart 2024'ten önce açılacak! İstanbul Havalimanı-Kayaşehir metro hattı durakları

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul Havalimanı-Kayaşehir metro hattı Mart 2024&#039;ten önce açılacak! İstanbul Havalimanı-Kayaşehir metro hattı durakları

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kayaşehir İstanbul Havalimanı metro ne zaman açılacak, sorusu merak konusu oldu. Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Taşoluk İstasyonu'nda incelemelerde bulunan Bakan Uraloğlu, hat hakkında bilgi verdi. Peki, Kayaşehir metro nereden geçecek? Kayaşehir Metrosu hangi bölgeden geçecek? İstanbul Havalimanı-Kayaşehir ne zaman açılacak? İşte detaylar.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı projesindeki son duruma ilişkin konuştu. Peki, Kayaşehir İstanbul Havalimanı metro ne zaman açılacak? Kayaşehir İstanbul Havalimanı metrosu durakları neler?

KAYAŞEHİR İSTANBUL HAVALİMANI METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Uraloğlu, Kayaşehir İstanbul Havalimanı hattının 24 kilometre uzunluğundaki İstanbul Havalimanı-Kayaşehir kesimini Mart 2024'ten önce hizmete açma hedefiyle çalışmalarını 7 gün 24 saat esasıyla sürdürdüklerini söyledi. Projenin Kayaşehir istasyonuna kadar olan kesimi tamamlandığında, Başakşehir-Kirazlı Metro Hattı ve Bağcılar-Olimpiyatköy Metro Hattı ile entegrasyonu sağlanacak.

KAYAŞEHİR İSTANBUL HAVALİMANI METROSU DURAKLARI

Uraloğlu, “İncelemesini yaptığımız hattımızın 24 kilometre uzunluğundaki İstanbul Havalimanı-Kayaşehir kesimini inşallah 2024 yılı mart ayından önce hizmete açma hedefiyle çalışmalarımızı 7 gün 24 saat esasıyla aralıksız sürdürüyoruz.  Projemizin Kayaşehir istasyonuna kadar olan kesimini tamamlandığımızda, Başakşehir-Kirazlı metro hattı ve Bağcılar-Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy metro hattı ile entegrasyon sağlamış olacağız. Hattın kalan 7,5 kilometrelik kesimi kapsamındaki Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarını da 2024 yılı sonunda açmayı hedefliyoruz” dedi. 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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