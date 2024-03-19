Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro hattı durakları! Arnavutköy Metro hattı 31 Mart'a kadar ücretsiz

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Mart 2024 19:31 - Güncelleme: 19 Mart 2024 19:31 - Güncelleme:

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Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro hattı bugün açıldı. Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu durak isimleri ve haritası merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun 31 Mart gününe kadar ücretsiz olacağını açıkladı. Peki, Arnavutköy metro nereden geçiyor? İstanbul Havalimanı hangi metro gider? işte, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro hattının geçtiği duraklar...