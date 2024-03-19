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Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro hattı durakları! Arnavutköy Metro hattı 31 Mart'a kadar ücretsiz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro hattı durakları! Arnavutköy Metro hattı 31 Mart&#039;a kadar ücretsiz

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro hattı bugün açıldı. Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu durak isimleri ve haritası merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun 31 Mart gününe kadar ücretsiz olacağını açıkladı. Peki, Arnavutköy metro nereden geçiyor? İstanbul Havalimanı hangi metro gider? işte, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro hattının geçtiği duraklar...

Arnavutköy - İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda yürütülen çalışmalar tamamlandı. Türkiye'nin metrolarında ilk defa demir yolu hat altyapı sistemi kullanıldı. Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı bugün açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni'nde  hattın 31 Mart gününe kadar ücretsiz olacağını açıkladı. Peki, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı durakları neler, nerelerden geçiyor? İstanbul Havalimanı metro hattı nereden geçiyor?

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro hattı durakları! Arnavutköy Metro hattı 31 Mart'a kadar ücretsiz - 1. Resim

İSTANBUL HAVALİMANI ARNAVUTKÖY METRO HATTI DURAKLARI

Arnavutköy-İstanbul havalimanı metro hattı; Arnavutköy, Taşoluk, İstanbul Havalimanı Kargo ve İstanbul Havalimanı Terminal olmak üzere 4 istasyondan oluşuyor.

Arnavutköy'den İstanbul Havalimanı'na 8 dakikada gidilebilecek. Arnavutköy-Gayrettepe arasındaki ulaşım da 41 dakikaya düşecek.

Hattın Arnavutköy, Taşoluk, İstanbul Havalimanı Kargo ve İstanbul Havalimanı Terminal olmak üzere dört istasyondan oluştuğunu belirten Uraloğlu, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile Arnavutköy ilçesinin Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile bağlanacağını bildirdi.

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro hattı durakları! Arnavutköy Metro hattı 31 Mart'a kadar ücretsiz - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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