Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro hattı durakları! Arnavutköy Metro hattı 31 Mart'a kadar ücretsiz
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Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro hattı bugün açıldı. Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu durak isimleri ve haritası merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun 31 Mart gününe kadar ücretsiz olacağını açıkladı. Peki, Arnavutköy metro nereden geçiyor? İstanbul Havalimanı hangi metro gider? işte, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro hattının geçtiği duraklar...
Arnavutköy - İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda yürütülen çalışmalar tamamlandı. Türkiye'nin metrolarında ilk defa demir yolu hat altyapı sistemi kullanıldı. Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı bugün açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni'nde hattın 31 Mart gününe kadar ücretsiz olacağını açıkladı. Peki, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı durakları neler, nerelerden geçiyor? İstanbul Havalimanı metro hattı nereden geçiyor?
İSTANBUL HAVALİMANI ARNAVUTKÖY METRO HATTI DURAKLARI
Arnavutköy-İstanbul havalimanı metro hattı; Arnavutköy, Taşoluk, İstanbul Havalimanı Kargo ve İstanbul Havalimanı Terminal olmak üzere 4 istasyondan oluşuyor.
Arnavutköy'den İstanbul Havalimanı'na 8 dakikada gidilebilecek. Arnavutköy-Gayrettepe arasındaki ulaşım da 41 dakikaya düşecek.
Hattın Arnavutköy, Taşoluk, İstanbul Havalimanı Kargo ve İstanbul Havalimanı Terminal olmak üzere dört istasyondan oluştuğunu belirten Uraloğlu, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile Arnavutköy ilçesinin Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile bağlanacağını bildirdi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi