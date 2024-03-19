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Arnavutköy İstanbul Havalimanı metro nerelerden geçiyor? Arnavutköy İstanbul Havalimanı metro durakları

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arnavutköy İstanbul Havalimanı metro nerelerden geçiyor? Arnavutköy İstanbul Havalimanı metro durakları

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Arnavutköy İstanbul Havalimanı metrosu Arnavutköy, Taşoluk, Kargo Terminali ve İstanbul Havalimanı duraklarından geçmektedir | Arnavutköy İstanbul Havalimanı Metro Hattı açıldı. 31 Mart 2024’e kadar ücretsiz olacak olan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattının durakları merak ediliyor. Peki, Arnavutköy İstanbul Havalimanı metro nerelerden geçiyor? İşte Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro durakları!

Arnavutköy İstanbul Havalimanı metro durakları! 31 Mart 2024’e kadar ücretsiz olacak olan Arnavutköy İstanbul Havalimanı metro hattının durakları merak ediliyor. Peki, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro nerelerden geçiyor? İşte Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro durakları haberimizde…

ARNAVUTKÖY İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI DURAKLARI

Arnavutköy İstanbul Havalimanı metro hattı durakları şu şekildedir:

  • Arnavutköy
  • Taşoluk
  • Kargo Terminali
  • İstanbul Havalimanı

Arnavutköy İstanbul Havalimanı metro nerelerden geçiyor? Arnavutköy İstanbul Havalimanı metro durakları - 1. Resim

ARNAVUTKÖY HALKALI METRO NE ZAMAN AÇILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hattın devamındaki 17,5 kilometrelik Arnavutköy-Halkalı etabını da en kısa sürede tamamlamayı planladıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Her zaman söylüyoruz. Bakanlığımız yatırımları olmasa İstanbul trafiği felç olurdu. İstanbullu vatandaşlarımız için özveriyle çalışıyoruz. Türkiye'nin ilklerini İstanbullular için bir hizmete alıyoruz. Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Hattı'nın hizmete açılmasıyla Arnavutköy'den İstanbul Havalimanı'na ulaşım 8 dakikaya düşecek."

Ayrıca söz konusu hattın İstanbul Havalimanı'ndan diğer metro hatlarına entegre olacağını, böylece Arnavutköy ile Göktürk arasının 20 dakikaya Arnavutköy ile Kağıthane arasının ise 32 dakikaya düşeceğini bildiren Uraloğlu, Arnavutköy ile Gayrettepe arasının da metro konforuyla 41 dakikada aşılacağını belirtti.

Arnavutköy İstanbul Havalimanı metro nerelerden geçiyor? Arnavutköy İstanbul Havalimanı metro durakları - 2. Resim

ARNAVUTKÖY İSTANBUL HAVALİMANI METRO KAÇ DAKİKA?

4 istasyondan oluşan metro hattı Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasını 8 dakikaya düşürüyor. Arnavutköy-Göktürk arası 20 dakika, Arnavutköy-Kağıthane arası 32 dakikaya düşecek.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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