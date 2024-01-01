İyi ki varsın Eren! Şehit Eren Bülbül doğum gününde dualarla anıldı

1 Ocak 2024 20:38 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 21:38

Türkiye, günlerce 2017’de PKK’lı teröristlerin hain saldırılarında şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü ve son sözlerini konuşmuştu. 1 Ocak 2002 yılında Maçka’da dünyaya gelen Bülbül yaşasaydı bugün 22 yaşına girecekti.

"Biri de demiyor ki iyi ki varsın Eren" şeklindeki son paylaşımıyla hafızalara kazınan, vatan uğruna 15 yaşında şehit olan Trabzonlu Eren Bülbül, doğum gününde mezarı başında dualarla anıldı.

7 yıldır acısı dinmeyen anne Ayşe Bülbül Eren'in mezarına giderek, doğum gününü kutladı.

"22 YAŞINDA OLACAKTIN"

Dün oğlunun mezarı başına giden Anne Bülbül, maddi imkansızlıklardan dolayı Eren'e hiç doğum günü kutlaması yapamadığını söyleyerek, "Eren'im, seni 15 yaşında toprağa verdim. Bugün senin doğum günün. Yaşasaydın 22 yaşında olacaktın. Doğum günün kutlu olsun şehidim, kınalı kuzum, yavrum. Seni çok özledim. Sensiz geçen 7. doğum gününde de mezarının başındayım. Doğum günün kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

HAYALİ KOMANDO OLMAKTI

Sabah'ta yer alan habere göre anne Bülbül, "En büyük hayalin, Güneydoğu'da komando olarak askerlik yapmaktı. Askere gideceğin yaşı iple çekiyordun. Bana, 'askere gider de şehit olursam sakın üzülme anne, beni sana ay yıldızlı bayrağa sarılmış tabutumla getirirler, şehit annesi olursun. Bundan daha büyük ve ne var' demiştin. Çok istediğin halde askere gönderemeden, o hainler seni benden kopardı, elimden aldı. Hakkını helal et Eren'im. Ne olursun bana bir şey söyle" diyerek gözyaşı döktü.