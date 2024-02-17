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    • Haberler > Gündem > İYİ Parti, Elmadağ Belediye Başkan adayı Delice'yi adaylıktan geri çekti

    İYİ Parti, Elmadağ Belediye Başkan adayı Delice'yi adaylıktan geri çekti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İYİ Parti, Elmadağ Belediye Başkan adayı Delice&#039;yi adaylıktan geri çekti
    İYİ Parti, Elmadağ, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İYİ Parti, seçimlere kısa bir zaman kala Ankara'nın Elmadağ ilçesinde aday gösterdiği Cemalettin Delice'yi adaylıktan geri çekti.

    İYİ Parti'nin, Elmadağ Belediye Başkan adayı Cemalettin Delice'yi adaylıktan geri çektiği bildirildi.

    İYİ Parti Ankara İl Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Elmadağ İlçe Başkanı Ahmet Dağlı ve yönetiminin görevden alındığı, Elmadağ Belediye Başkan adayı Delice'nin ise adaylıktan çektirildiği belirtildi.

    Açıklamada, İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanı İsmail Serdar Kara'nın da görev değişikliği nedeniyle görevinden ayrıldığı kaydedildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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