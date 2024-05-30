İyi Parti'de A takım kuruldu! Mehmet Aslan başdanışman oldu

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bazı atamalar yaptı. Buna göre Erhan Usta Ekonomi Politikaları Başkanı olurken, Mehmet Aslan ise başdanışman oldu.

İyi Parti'de genel başkanlık koltuğuna oturan Müsavat Dervişoğlu, kendi A takımını kurdu. Partiden yapılan açıklamaya göre, İyi Parti Başkanlık Divanı'nda yer alan Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanlığı, "Ekonomi Politikaları" ve "Kalkınma Politikaları" başkanlıkları olarak ikiye ayrıldı.

MEHMET ASLAN BAŞDANIŞMAN OLDU

Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevine Erhan Usta atanırken, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeleri Mehmet Aslan ve Ali Demir, Genel Başkan Başdanışmanları olarak görevlendirildi.

Müsavat Dervişoğlu - Mehmet Aslan

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞARAK BAŞARACAĞIZ"

Aslan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Genel Başkanımız Sn. Müsavat Dervişoğlu’nun tensipleriyle atandığım Başdanışmanlık görevim boyunca, başta liderim olmak üzere, bana inanan hiç kimseyi mahcup etmeyeceğime söz veriyorum.

Allah utandırmasın. Birlikte gece gündüz çalışarak başaracağız! Bizim vatan, millet gibi korumakla mükellef olduğumuz Türk Gençliği var" dedi.