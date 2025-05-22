İyi Parti'de 'WhatsApp' depremi! Asu Kaya'dan açıklama: Umarım gerçek çıkmaz

İyi Parti Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş’a ait olduğu öne sürülen WhatsApp yazışması gündeme bomba gibi düşmüş ve Toktaş görevinden alınmıştı. Söz konusu yazışmalarda adı geçen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Umarım gerçek çıkmaz bu. Umarım Türkiye'nin gündemini bununla meşgul etmek zorunda kalmayız" ifadelerini kullandı.

İyi Parti Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş'ın CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya’nın fotoğrafını parti içi bir WhatsApp grubunda paylaşarak "Sana bunu alacağım kral" şeklinde bir mesaj yazdığı iddia edilmişti.

Söz konusu görüntülerin ifşa olmasının ardından İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "İlgili arkadaşlarımız ve partimizin kurulları gerekli çalışmayı tamamlayıncaya kadar, bu konudaki hassasiyetimizin bir göstergesi olarak, İYİ Parti Teşkilat Başkanlığı’nın görevlerini Genel Başkan olarak bizzat yürüteceğim." açıklamasını yapmış ve Toktaş görevden alınmıştı.

Söz konusu yazışmaların ortaya çıkmasının ardından Toktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaları sert bir dille yalanlayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"KARANLIK ELLER TARAFINDAN ÜRETİLEN O MESAJ DÜZMECEDİR" "Sosyal medya ve bazı basın mecralarında şahsımı hedef alan çirkin bir kurguyla, yalan ve iftiraların yayıldığını üzülerek izliyorum. Bir WhatsApp grubunda, tarafımdan yapıldığı iddia edilen bir paylaşımda, CHP Osmaniye Milletvekili Sayın Asu Kaya’nın fotoğrafı üzerinden kurgulanan çirkinlik, siyasetteki ayak oyunlarına gösterilecek en somut örneklerden biridir. İddia ile söylüyorum ki; karanlık eller tarafından üretilen o mesaj düzmecedir ve ifadeler bana ait değildir. "İFTİRAYI HAZIRLAYANLARIN AMACI PARTİMİ ZOR DURUMDA BIRAKMAK" İnanıyorum ki, hiçbir iftira, niyeti her daim iyi olana asla yapışmaz. Hayatım boyunca kadınlarımızın onurunu başımın tacı bildim. Bu yüzden bana böyle bir yakıştırma yapılması, sadece beni değil; aynı zamanda ortak vicdanı da yaralamıştır. Bu kabil itibar suikastleri, muhalefet partilerine mensup başka siyasilere de yöneltilmiştir. Biliyorum ki, ne ilktir ne de son olacaktır. Bu iftirayı hazırlayanların amacı, siyaseti kirletmek, şahsımı karalamak ve partimi kamuoyu önünde zor durumda bırakmaktır. "BU İŞİ BURADA BIRAKMAYACAĞIM" Milletimizin bilgisine sunmak isterim ki; ilgili fotoğrafla ilgili yapılan ön tespitlerde digital sahtecilik izleri bulunmuştur. Dolayısıyla, daha ayrıntılı teknik inceleme talebinde bulundum ve süreci yasal zeminde sonuna kadar takip edeceğim. Milletvekilimiz sayın Asu Kaya’nın adının, üzerime örülen bir kumpasta geçmiş olmasından duyduğum üzüntüyü de özellikle vurgulamak isterim. İftiracılar şundan emin olsun ki; Bu işi burada bırakmayacağım. Kimsenin hakaret, kurgu ve yalanla siyaset yapmasına, itibar suikastına yeltenmesine izin vermeyeceğim. Gerçekler ortaya çıkacak, hukuk gereken cevabı verecektir."

Konuyla ilgili CHP'li Asu Kaya da sessizliğini bozdu. Toktaş'ın her şeye rağmen bu paylaşımı yapmamış olmasını ümit ettiğini ifade eden Kaya, şunları söyledi: