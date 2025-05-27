İyon Denizi'nde 4.3 şiddetinde son dakika deprem oldu
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
İyon Denizi'nde 4.3 şiddetinde son dakika bir deprem meydana geldi. AFAD, depreme ilişkin paylaştığı verilerde depremin saat 19:50'da yaşandığı bildirildi.
AFD, İyon Denizi'nde 4.3 şiddetinde bir deprem olduğunu duyurdu.
Depremin saat 19:50 meydana geldiği ifade edildi.
AFAD, sarsıntının yerin 7 kilometre derinlikte oluştuğunu belirtti.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru