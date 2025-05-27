Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İyon Denizi'nde 4.3 şiddetinde son dakika deprem oldu

İyon Denizi'nde 4.3 şiddetinde son dakika deprem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İyon Denizi&#039;nde 4.3 şiddetinde son dakika deprem oldu
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İyon Denizi'nde 4.3 şiddetinde son dakika bir deprem meydana geldi. AFAD, depreme ilişkin paylaştığı verilerde depremin saat 19:50'da yaşandığı bildirildi.

AFD, İyon Denizi'nde 4.3 şiddetinde bir deprem olduğunu duyurdu. 

Depremin saat 19:50 meydana geldiği ifade edildi. 

İyon Denizi'nde 4.3 şiddetinde son dakika deprem oldu - 1. Resim

AFAD, sarsıntının yerin 7 kilometre derinlikte oluştuğunu belirtti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Nesli tükenmek üzereydi! İlk kez görüldü, bu fotoğraf viral oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Telefon, laptop, powerbank,... ABD uçuşlarında "lityum" alarmı, bagaj yasağı geldi - GündemUçuklarda "lityum" alarmı, bagaj yasağı geldiFatih Belediye Başkanı Turan'dan Özgür Özel'in iddialarına sert cevap: Açıkça bir algı operasyonudur - Gündem"Açıkça bir algı operasyonudur!"Oyuncu Deniz Akkaya'ya hapis cezası şoku! - GündemMahkemeden ünlü isme hapis cezasıİnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin kaldırılmasına karar verildi - Gündemİnan Kıraç'ın fiili ehliyeti kaldırıldı"Jinekolojiye giden kadın, evli olmadığı için tedavi edilmedi" iddiası! O hastaneden açıklama var - Gündem"Evli olmadığı için tedavi edilmedi" iddiası!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SGK borçları için çarpıcı sözler: "Neşter vurmanın vakti çoktan geldi!" - Gündem"Neşter vurmanın vakti çoktan geldi!"
Sonraki Haber Yükleniyor...