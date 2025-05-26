Bingöl'de korkutan deprem! İşte ilk veriler

Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Mayıs 2025 20:27 - Güncelleme: 26 Mayıs 2025 20:38 - Güncelleme:

Bingöl, akşam saatinde son dakika bir depremle sarsıldı. Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Tunceli ve Erzincan'da da hissedildi.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde, saat 20.13'te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kiğı merkezli 3,9'luk deprem, Bingöl'ün yanı sıra Tunceli ve Erzincan'da da hissedildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,7 olarak rapor etti. İlgili Haber Depremin merkez üssünde göçük! Maraş'ta metruk bina çöktü

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Abdullah Aydemir