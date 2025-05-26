Depremin merkez üssünde göçük! Maraş'ta metruk bina çöktü

6 Şubat 2023'te 7,8 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem ile sallanan Kahramanmaraş'ta metruk binada göçük meydana geldi.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,8 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem gerçekleşti. Türkiye'yi sarsan depremlerde yaklaşık 50 bin vatandaşımız hayatını kaybetti. İki büyük depremin ardından zaman zaman yeni depremlerin yaşandığı Maraş'ta metruk binada göçük meydana geldi.

METRUK BİNA BÜYÜK BİR GÜRÜTLÜYLE ÇÖKTÜ

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Ekmekçi Mahallesi'ndeki metruk ahşap bir binada göçük meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

CAN KAYBI VAR MI?

Yapılan incelemede herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirlendi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak, binanın bulunduğu alana girişi kapattı.