6 Şubat'ta da sallanmıştı! Hatay'da korkutan son dakika bir deprem oldu
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Hatay'da merkez üssü Antakya ilçesinin Karlısu Mahallesi olan 3.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 22:21'de gerçekleşti.
Hatay'da merkez üssü Antakya ilçesinin Karlısu Mahallesi olan 3.2 şiddetinde bir deprem oldu.
HATAY'DA KORKUTAN DEPREM
Kandilli Rasathanesi depremin saat 22:21'de gerçekleştiğini bildirdi.
Depremin yerin 5.5 kilometre derinliğinde yaşandığı ifade edildi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru