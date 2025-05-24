6 Şubat'ta da sallanmıştı! Hatay'da korkutan son dakika bir deprem oldu

Hatay'da merkez üssü Antakya ilçesinin Karlısu Mahallesi olan 3.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 22:21'de gerçekleşti.

Hatay'da merkez üssü Antakya ilçesinin Karlısu Mahallesi olan 3.2 şiddetinde bir deprem oldu.

HATAY'DA KORKUTAN DEPREM

Kandilli Rasathanesi depremin saat 22:21'de gerçekleştiğini bildirdi.

Depremin yerin 5.5 kilometre derinliğinde yaşandığı ifade edildi.