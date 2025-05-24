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6 Şubat'ta da sallanmıştı! Hatay'da korkutan son dakika bir deprem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hatay'da merkez üssü Antakya ilçesinin Karlısu Mahallesi olan 3.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 22:21'de gerçekleşti.

Hatay'da merkez üssü Antakya ilçesinin Karlısu Mahallesi olan 3.2 şiddetinde bir deprem oldu.

6 Şubat'ta da sallanmıştı! Hatay'da korkutan son dakika bir deprem oldu - 1. Resim

HATAY'DA KORKUTAN DEPREM

Kandilli Rasathanesi depremin saat 22:21'de gerçekleştiğini bildirdi.

Depremin yerin 5.5 kilometre derinliğinde yaşandığı ifade edildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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