İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden intihar şoku: Cemil Tugay'ın koruması Haydar İnanır hayatına son verdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın koruması Haydar İnanır silahla intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi gelen intihar haberiyle sarsıldı. Başkan Cemil Tugay'ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminden bu yana en yakın çalıştığı isimlerden olan koruması Haydar İnanır intihar etti.

Ege Son Söz'de yer alan habere göre, evinde eşinin olduğu esnada kafasına silahı dayadığı öğrenilen İnanır’ın tetiğe basarak hayatına son verdiği bildirildi.

Olayla ilgili savcılık soruşturmasını sürdürüyor.

CEMİL TUGAY'IN KORUMASI KİM?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 31 Mart Seçimleri sonrası başkanlık koltuğuna oturduktan sonra İnanır’ı Karşıyaka Belediyesi'nden Büyükşehir'e transfer etmişti.

HAYDAR İNANIR'IN İNTİHAR SEBEBİ BİLİNMİYOR

Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü istisnai kadrosu için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ismini göndermişti. Bakanlıkta açıktan atanma talebi bulunan İnanır’ın intihar sebebi ise henüz bilinmiyor.

Haydar İnanır, Büyükşehir Belediyesi’nde işten çıkarılan çalışanların işe alınma sürecinde öne çıkmıştı. İnanır, eylem esnasında işçilerin yanına gelerek işe geri alınacaklarının müjdesini vermişti.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

İnanır'ın cenazesi 19 Temmuz 2024 (bugün) ikindi namazına müteakip Örnekköy Cemevi'nden kaldırılacak.