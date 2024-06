İzmir Çeşme'deki yangın sigara izmariti nedeniyle çıkmış!

İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangının, sigara izmaritinden çıktığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde bir kişinin izmariti sorumsuzca otluk alana attığı ve yangının rüzgârın etkisiyle hızla başladığı görülüyor.

İzmir'in Menderes, Selçuk ve Çeşme ilçelerinde dün başlayan orman yangınları, onlarca hektarlık alanı küle çevirdi.

Yangınlar, havadan ve karadan yoğun müdahalelerle saatler süren çalışmalarla kontrol altına alınabildi. Menderes'teki yangın hobi bahçesinden kaynaklı çıkarken, Çeşme'deki yangın ise sigara izmaritinden meydana geldi.

ATILAN SİGARA İZMARİTİ BÖYLE YANGIN ÇIKARDI

Öte yandan, Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi'nde 50 hektar alanı küle çeviren yangının başlama anları kameralara yansıdı. Görüntülerde bir kişinin sigara izmaritini otluk alana attığı ve yangının başladığı görülüyor. İzmariti atan kişi yangını kendi imkanlarıyla söndürmek istese de, alevler bir anda kuvvetli rüzgarında etkisiyle yayılıyor. Tüm bu anlar saniye saniye kameralara yansıyor.

Olayla ilgili terör şüphesinin olmadığı, söz konusu yangını çıkartan kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Yine hobi bahçesinden çıkan Menderes yangınıyla ilgili de, ilgili kişilerin gözaltındaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Ayrıca, Menderes‘te ise yaklaşık 150 hektar, Selçuk'ta ise 350 hektarlık bir alan yangından zarar görmüştü.

BAKAN YUMAKLI'DAN 'ORMAN YANGINI' AÇIKLAMASI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de yaptığı açıklamada, İzmir'in Selçuk ve Menderes, Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki orman yangınlarının kontrol altında olduğunu bildirdi. Öte yandan Bakan Yumaklı, Çeşme'deki yangının izmarit kaynaklı, Menderes'teki yangının da hobi bahçesinden çıktığını söyleyerek, yangınla ilgili gözaltıların olduğunu belirtti.

Yangın kriz merkezinde açıklama yapan Bakan Yumaklı, tüm yangınların kontrol altında olduğunu söyledi.

Yumaklı, "En son dün gece geç saatlerde bir güncelleme yapmıştık ve halihazırda içinde bulunduğumuz Selçuk’ta, Menderes‘te ve Susurluk’ta devam eden yangınla mücadelemiz olduğunu söylemiştik. Çalışmaların her geçen saat daha iyiye gittiğini belirtmiştik ve an itibari ile her üç yangınımızın da kontrol altına alındığını söylemek istiyorum. Dolayısıyla bu illerimize tekrar geçmiş olsun diyorum. Yangınların çıkış sebepleri Valiliğimiz tarafından ve kolluk güçlerimiz tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Menderes yangınının bir hobi bahçesinden çıktığını söylemiştik ve ilgili kişiler gözaltında. Dün İzmir’de 6 tane büyük yangın oldu. Bizim risk grubunda dediğimiz 6 adet yangın vardı. Onlardan birisi de Çeşme'deydi. Çeşme yangınının bir sigara izmaritinden çıktığı tespit edildi maalesef. Bu kişi de gözaltına alınmış durumda" dedi.