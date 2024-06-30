Nariman Cemal ile görüşen Zelenskiy'nin odasındaki Türkiye detayı olay oldu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın serbest bıraktığı rehinelerden Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Nariman Cemal ile görüştü. Zelenskiy'nin odasındaki Türkiye detayı dünya basınında gündem oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Nariman Cemal'i kabul etti. Cemal ile görüşen Zelenskiy'nin odasındaki detaylar dikkat çekti.

2021'DE RUSYA REHİNE OLARAK ALMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, kısa süre önce Rusya'nın serbest bıraktığı rehinelerden biri olan KTMM Başkan Yardımcısı Nariman Cemal'in 2021'den beri rehine olduğunu vurguladı.

Cemal'ın serbest bırakılmasında destek verenleri unutmayan Zelenskiy, Cemal'e de bu süreç içinde güçlü kaldığı için teşekkür etti.

ZELENSKİY'NİN ODASINDAKİ TÜRKİYE DETAYI

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Nariman Cemal ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ofisi dikkat çekti.

Zelenskiy'nin odasında çekilen fotoğrafta göze ilk çarpan Türk bayrağı oldu.

Servis edilen videoda ise Zelenskiy'nin odasında Türk yapımı korvet ve Bayraktar TB2 olduğu da görüldü.

Zelenskiy'nin odasındaki Türkiye detayları dünya basınında gündem oldu.

ZELENSKİY 10 REHİNENİN SERBEST BIRAKILDIĞINI AÇIKLADI

Zelenskiy, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm zorluklara rağmen 10 kişiyi daha Rus esaretinden kurtarmayı başardık." ifadesini kullandı.

Esirlerin serbest bırakılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Zelenskiy, tüm esirler kurtarılıncaya kadar çaba sarf edeceklerini belirtti.

Rusya ile Ukrayna'nın anlaştığı takas sonucu serbest kalanların arasında Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Nariman Celal de bulunuyor.

Celal, 2021'de Kırım'da Ruslar güvenlik güçlerince esir alınmıştı. Rus istihbaratı Akmescit yakınındaki Anğara köyünde 23 Ağustos 2021 tarihinde bir sabotaj eylemi düzenlendiğini iddia etmiş, eylemin Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş Müdürlüğü ile Kırım Tatar Milli Meclisince organize edildiğini ileri sürmüştü. Rus istihbaratının operasyonları sonucu KTMM Başkan Yardımcısı Celal tutuklanmıştı.