Aliağa'daki demir çelik fabrikasında yaşanan ve 18 işçinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından İzmir iş dünyası harekete geçti. 'Bir Acıya Bin Omuz' bağış kampanyası ile hayatını kaybeden işçilerin aileleri için dayanışma fonu oluşturulacak.

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İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında meydana gelen ve 18 işçinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından, geride kalan aileler için dayanışma kampanyası başlatıldı.

İzmir iş dünyasının öncülük ettiği "Bir Acıya Bin Omuz" kampanyasıyla, hayatını kaybeden işçilerin ailelerine uzun vadeli destek sağlanması hedefleniyor.

BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATILDI

İzmir Ticaret Odasından (İZTO) yapılan açıklamada, olayın ardından AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın hayatını kaybeden kişilerin ailelerine destek verilmesi çağrısının önemsendiği ve iş dünyası temsilcilerince bağış kampanyası başlatıldığı belirtildi.

İzmir iş dünyası seferber oldu: Patlamada ölen 18 işçinin ailesi için harekete geçtiler

Yaralıların en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisine yer verilen açıklamada, "Acımız tarifsiz ve ne yapsak hayatını kaybeden kardeşlerimizi geri getirmek mümkün değil. Ancak yaralarımızı daha önce olduğu gibi hep birlikte saracağız" denildi.

İzmir iş dünyası seferber oldu: Patlamada ölen 18 işçinin ailesi için harekete geçtiler

AİLELERİN GELECEĞİNE DESTEK OLACAK

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası olarak İzmir iş dünyasını temsilen hayatını kaybeden işçi kardeşlerimizin ailelerinin yanında olmak, onların acılarını bir nebze olsun hafifletmek amacıyla başlattığımız 'Bir Acıya Bin Omuz' Bağış Kampanyası'na tüm üyelerimizi katılmaya davet ediyoruz.

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Yapacağınız bağışlarla oluşturacağımız Dayanışma Fonu ile işçilerimizin geride bıraktıkları ve bizlerin emaneti olan ailelerinin yanında olacak, onların geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak adımlar atacağız. Kampanya ile ilgili detaylar ilerleyen günlerde kurumsal hesaplarımızdan açıklanacaktır"

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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