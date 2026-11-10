Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, İzmir'deki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin yeni bilgileri paylaştı. Buna göre fabrikada hayatını kaybeden işçilerden birinin naaşına henüz ulaşılamadı. Olayla ilgili 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 17 kişi hayatını kaybetmiş, biri ağır 14 kişi yaralanmıştı.

Vefat eden 17 işçinin kimlikleri Adli Tıp incelemesinin ardından belirlenirken Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, bir işçinin cenazesinin henüz bulunamadığını açıkladı.

Olay yerine açıklama yapan Tuncay "Yaralı olan bir işçimizin durumu ağırdır. Bir işçimizin cenazesine ise ulaşılamamıştır. Olay yerinde incelemeler devam etmektedir. Olay yeri tamamen jandarmanın kontrolünde" dedi.

İzmir'deki fabrika patlamasında bir cenazeye ulaşılamadı

BAKMADAN GEÇME GÜNDEM İzmir Aliağa’daki fabrika patlamasında hayatını kaybeden 17 işçinin kimliği belli oldu

Patlama sonrası altı kişinin gözaltına alındığı açıklanırken Bakan Yardımcısı Can Tuncay, soruşturma kapsamında 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini söyledi:

"Olay sebebiyle fabrika müdürü ve işveren vekili, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi, vinç mekanik bakım mühendisi, kalite ve planlama müdürü, idari müdür ve firmanın yönetim kurulu başkanı olmak üzere 11 kişi hakkında Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiştir. Ölen ve yaralanan işçilerimizin hakkına, hukukuna sonuna kadar sahip çıkacağız."

İzmir'deki fabrika patlamasında bir cenazeye ulaşılamadı

Tuncay, olaya ilişkin ön bilirkişi raporunun hazırlandığını, olay yeri incelemesinin sürdüğünü bildirdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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