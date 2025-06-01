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İzmir'de grev krizi büyüyor! Duraklar insan sokaklar çöp dolu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İzmir&#039;de grev krizi büyüyor! Duraklar insan sokaklar çöp dolu
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir'de 23 bin çalışanın greve gitmesiyle sokaklar çöp yığınına döndü. Yürüyüş yapan işçiler yüzünden yol trafiğe kapandı, otobüsler çalışmadığı için insanlar her türlü mağdur oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş arasında 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkanınca, İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir’de çalışan 23 bin işçi greve gitti.

İzmir'de grev krizi büyüyor! Duraklar insan sokaklar çöp dolu - 1. Resim

Başta ulaşım olmak üzere birçok hizmetin durma noktasına geldiği grevin üçüncü gününde işçiler, dün İZSU hizmet binasının önünde bir araya geldi. Buradan Kültürpark’a yürüyen binlerce işçi sloganlarla taleplerini dile getirdi. Yürüyüş sebebiyle Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Fevzipaşa Bulvarı bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

İzmir'de grev krizi büyüyor! Duraklar insan sokaklar çöp dolu - 2. Resim

BELEDİYE HİZMETLERİ TAMAMEN DURDU!

Şehirde ESHOT otobüslerinin tamamına yakını kontak kapatırken büyükşehir belediyesinin hizmetleri neredeyse tamamen durdu. Grevin etkili olduğu birimlerden biri de Kent Temizliği Şube Müdürlüğü oldu. İşçilerin grevde olması sebebiyle çöpler toplanmazken, İzmir’in kalbi sayılan Kordon, toplanmayan çöplerle doldu.

İzmir'de grev krizi büyüyor! Duraklar insan sokaklar çöp dolu - 3. Resim

YENİ MAAŞ TEKLİFİ GELDİ

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, DİSK’e bağlı Genel-İş’e yeni bir maaş önerisinde bulundu. Tugay “Aylık net ücret olarak 65 bin lira’dan başlayan, 80 bin lira’ya ulaşan rakamları ödeyelim. Üstüne eylül ayında bu artışa yüzde 10 daha ekleyelim: Bu da en az 71 bin 500 lira’dan 88 bin lira’ya kadar aylık net ücret anlamına gelecektir” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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