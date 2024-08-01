İzmir'de kiracıları Arzu'ya yapmadığı kalmayan firari anne oğul yakalandı

İzmir'de kiracıları Arzu A.'nın kapısına dayanan ev sahibi anne oğul dehşeti yaşatmıştı. Şiddete başvuran ikili hakkında Arzu A. şikayette bulundu. Firari anne-oğul kısa sürede gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkları karakolluk olmaya devam ediyor. Bu kez olay yeri İzmir'in Karabağlar ilçesi oldu. Doğanay Apartmanı'nda kiracı olarak yaşayan 49 yaşındaki Arzu A.'nın başına gelmeyen kalmadı.

Genç kadının yaşadığı dairenin kapısına beraberindeki annesi Havva B. (50), ile birlikte gelen şüpheli Abdülhamit B. (24), kiracısına dehşeti yaşatmıştı.

ÇARESİZCE GİTMESİNİ BEKLEDİ

Kapının önünde bulunan demir ayakkabılığı kıran, kapıyı tekmeleyip yumruklayan saldırgan ev sahibi, “3 gün mühlet veriyorum, evi boşaltın” diye bağırarak kiracısına tehditler savurmuş, kendisini eve kilitleyen kiracı Arzu A. ise çaresizce ev sahibinin kapısından gitmesini beklemişti.

Yaşanan dehşet anları ise binada yaşayan bir kişi tarafından anbean cep telefonu ile kayda alınmıştı.

FİRARİLER YAKALANDI

Olayın ardından Arzu A. karakola giderek ev sahibinden şikayetçi olurken, Abdülhamit B. ve annesi Havva B.’nin firar durumda olması nedeniyle yakalama çalışmaları başlatılmıştı.

Çalışmalar sonucunda saldırgan ve annesi Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan ikili, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.