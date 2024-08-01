Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İzmir'de kiracıları Arzu'ya yapmadığı kalmayan firari anne oğul yakalandı

İzmir'de kiracıları Arzu'ya yapmadığı kalmayan firari anne oğul yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İzmir&#039;de kiracıları Arzu&#039;ya yapmadığı kalmayan firari anne oğul yakalandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de kiracıları Arzu A.'nın kapısına dayanan ev sahibi anne oğul dehşeti yaşatmıştı. Şiddete başvuran ikili hakkında Arzu A. şikayette bulundu. Firari anne-oğul kısa sürede gözaltına alınarak emniyete götürüldü. 

Ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkları karakolluk olmaya devam ediyor. Bu kez olay yeri İzmir'in Karabağlar ilçesi oldu. Doğanay Apartmanı'nda kiracı olarak yaşayan 49 yaşındaki Arzu A.'nın başına gelmeyen kalmadı. 

Genç kadının yaşadığı dairenin kapısına beraberindeki annesi Havva B. (50), ile birlikte gelen şüpheli Abdülhamit B. (24), kiracısına dehşeti yaşatmıştı.

ÇARESİZCE GİTMESİNİ BEKLEDİ

Kapının önünde bulunan demir ayakkabılığı kıran, kapıyı tekmeleyip yumruklayan saldırgan ev sahibi, “3 gün mühlet veriyorum, evi boşaltın” diye bağırarak kiracısına tehditler savurmuş, kendisini eve kilitleyen kiracı Arzu A. ise çaresizce ev sahibinin kapısından gitmesini beklemişti.

İzmir'de kiracıları Arzu'ya yapmadığı kalmayan firari anne oğul yakalandı - 1. Resim

Yaşanan dehşet anları ise binada yaşayan bir kişi tarafından anbean cep telefonu ile kayda alınmıştı.

FİRARİLER YAKALANDI

Olayın ardından Arzu A. karakola giderek ev sahibinden şikayetçi olurken, Abdülhamit B. ve annesi Havva B.’nin firar durumda olması nedeniyle yakalama çalışmaları başlatılmıştı.

İzmir'de kiracıları Arzu'ya yapmadığı kalmayan firari anne oğul yakalandı - 2. Resim

Çalışmalar sonucunda saldırgan ve annesi Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan ikili, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kimseyi inandıramadı, soluğu karakolda aldı! Pasaportunu değiştirmek isteyen gence büyük şok
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İzmir'deki elektrik faciasında cezalar belli oldu - Gündemİzmir'deki elektrik faciasında yeni gelişmeIsparta'da babasını bıçaklayarak öldüren kızın ifadesi ortaya çıktı - GündemBabasını öldüren kızın ifadesi çıktı: Bıçağı sapladımSüleyman Soylu, dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis Başkanlığı'na başvuru yaptı  - GündemSüleyman Soylu'dan dokunulmazlık hamlesiMeteoroloji'den son dakika uyarısı! Sağanak beklenen iller belli oldu - GündemMeteoroloji il il uyardı! Sağanak geliyor21 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-24' operasyonu! 55 gözaltı - Gündem21 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-24' operasyonu! 55 gözaltıMalatya'da korkutan deprem! AFAD verileri paylaştı - GündemMalatya'da korkutan deprem! AFAD verileri paylaştı
Sonraki Haber Yükleniyor...