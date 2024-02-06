İzmir'de taksici Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

İzmir'de taksici Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal için istenen ceza belli oldu. Aysal, en üst sınırdan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak.

İzmir'de, taksici Oğuz Erge’yi silahla öldüren Delil Aysal hakkında; kasten adam öldürme, yağma ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından dava açıldı.

Savcının hazırladığı iddianamede, Aysal için hiç bir indirim uygulanmadan en üst sınırdan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir'de taksi şoförü Oğuz Erge 'soğukta üşümesin diye' aracına aldığı Delil Aysal'ın silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanmıştı. Erge, Tüm çabalara rağmen hayatını kaybetmişti.

Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ile eşyayı alarak kaçan şüpheli Delil Aysal, polisin olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü incelemesiyle Buca'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklanmıştı.