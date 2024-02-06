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    • İzmir'de taksici Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Cinayet, İzmir, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İzmir'de taksici Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal için istenen ceza belli oldu. Aysal, en üst sınırdan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak.

    İzmir'de, taksici Oğuz Erge’yi silahla öldüren Delil Aysal hakkında; kasten adam öldürme, yağma ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından dava açıldı.

    Savcının hazırladığı iddianamede, Aysal için hiç bir indirim uygulanmadan en üst sınırdan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istediği öğrenildi.

    NE OLMUŞTU?

    İzmir'de taksi şoförü Oğuz Erge 'soğukta üşümesin diye' aracına aldığı Delil Aysal'ın silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanmıştı. Erge, Tüm çabalara rağmen hayatını kaybetmişti.

    Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ile eşyayı alarak kaçan şüpheli Delil Aysal, polisin olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü incelemesiyle Buca'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklanmıştı.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Cinayetİzmir
    Haberler > Gündem > İzmir'de taksici Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
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