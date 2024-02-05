Taksi Oğuz Erge'nin katil zanlısı Delil Aysa'nın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'nin kanını donduran taksici cinayeti ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İzmir'in Gaziemir ilçesinde taksi şoförü Oğuz Erge'nin, soğukta üşümesin diye aracına aldığı Delil Aysa'nın ifadesi ortaya çıktı.

Taksi şoförü Oğuz Erge (44), saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan ve Gaziemir'e gideceğini belirten Delil Aysa'yı (19) aracına aldı. Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında Delil Aysa'nın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Oğuz Erge, ağır yaralandı. Şüpheli, Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ve eşyayı alarak kaçarken, Erge ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası olan Oğuz Erge'nin katil zanlısı Delil Aysa, Buca'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Gözaltına alınan zanlı Aysa'nın üzerinde suç aleti tabanca, kovanlar ve gasbettiği para, telefon ve kulaklık ele geçirilirken, ilk ifadesi de ortaya çıktı.

"İNTİHAR ETMEK İÇİN EVDEN ÇIKTIM"

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, Delil Aysal, ifadesinde 1 Şubat gecesi 3 sularında intihar etmek için evinden çıktığını iddia ediyor.

Aysal, “Ailem para konusunda baskı yapıyordu. Benimle ilgilenmeyip kardeşimle ilgileniyorlardı. Bu nedenle gece üçte kendimi öldürmek amacıyla dışarı çıkmıştım. Yanıma yaklaşık bir yıl önce kimden satın aldığımı hatırlamadığım tabancamı almıştım” ifadelerini kullandı.

Aysal, "Şahin Tepesine gidelim" dediğini öne sürüyor, Erge'nin ise 'Şahin Tepesi'ne araçla gitmemiz zor" şeklinde karşılık verdiğini iddia ediyor.

Aysal ayrıca, "Ücreti sordum. Taksici 220 TL tuttuğunu söyledi. Kartla vermek istediğimi söyledim. POS cihazının şarjının bittiğini söyledi. ‘Numaramı vereyim, daha sonra ücretini ödeyebilirim’ dedim. ‘Şimdi ödemen gerekiyor’ dedi. Ben de anlık bir sinirle taksicinin üst bölgesine üç el ateş ettim” diyor. Ancak kayıtlarda yalnızca Erge’nin “220 TL” sözü yer alıyor. Ancak ne kredi kartı... Ne POS cihazı... Ne de “Sonra ödeyeyim” cümlesi geçiyor.

ARAÇ İÇİNDEKİ KONUŞMALAR

Olay öncesi, sırası ve sonrasında yaşananları ise araç içi kamerasının kaydettiği ortaya çıkmıştı. Görüntülerde Erge'nin, arka koltukta oturan D.A'ya "Araba arızalı sabah sanayiye bırakacaktım. Seni görünce 'hadi alıvereyim' dedim. Hava soğuk, insanları yolda bırakmak olmaz" dediği duyuluyor.

Şüphelinin, "Taksiler boştu, beni gördüler ama almadılar" şeklindeki sözlerinin yansıdığı kayıtta, şoförün "Sen öyle maskeyi takarsan almazlar ama ben alırım, bu soğuk havada dışarıda mı bırakırım." diyerek güldüğü görülüyor.

İneceği yere geldiğinde yanındaki tabancayla koltuğun arkasından Erge'ye 3 el ateş ettiği görülen şüphelinin, "Yaa bazı insanlara güvenmiyoruz" dediği anlar da kayıtlara yansıdı.

Kayıtlarda, şüphelinin kovanları toplaması, yaralı haldeki şoförü iterek üzerindeki ceketin ceplerini karıştırması, "Nerede lan paralar" diyerek araçta arama yapması da görülüyor.

Ölümüyle, tüm Türkiye’yi yasa boğan taksi şoförü Oğuz Erge’nin eşinden boşandığı, liseye giden kızı Naz Erge ile birlikte İzmir’de yaşadığı, asıl mesleğinin kamyon şoförlüğü olduğu ve taksi şoförlüğü yaparak geçimini sağladığı öğrenildi.

Oğuz Erge, cuma günü Söke Nalbantlar Mahallesi Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları içinde 8 yıl önce kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi Muhammet Erge’nin mezarının yanında toprağa verildi.