İzmir'deki taksici cinayeti gündeme getirdi: Türkiye'deki 34 milyon silahın 30 milyonu ruhsatsız

İzmir'deki taksici cinayeti, Türkiye'deki bireysel silahlanma sorununu tekrar gündeme getirdi. Umut Vakfı’nın Yönetim Kurulu Üyesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Ayhan Akcan, sadece 2023 yılında 2 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Akcan, "Türkiye’de 34-35 milyon silah var bunun 4 milyonu ruhsatlı, 30 milyonu ruhsatsız" dedi.

İzmir’de taksici Oğuz Erge’nin öldürülmesi, Türkiye'nin yakıcı sorunlarından bireysel silahlanmanın tekrar gündeme gelmesinde fitili ateşledi. Bireysel silahlanmaya karşı çalışmalar yürüten Umut Vakfı’nın Yönetim Kurulu Üyesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Ayhan Akcan'ın aktardığı veriler Türkiye için durumun ciddiyetini ortaya koydu.

Türkiye’de her yıl hem silahla işlenen olay sayısında hem de silah talebinde yüzde 5’lik artış yaşandığını belirten Akcan, geçen yıl 2 bin 500 kişinin öldürüldüğü Türkiye’deki ruhsatsız silah sayısına dikkat çekti.

'2023'TE 2500 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ'

Milliyet'in haberine göre, bireysel silahlanmanın arttığına dikkat çeken Akcan, şu bilgileri verdi:

“Üçüncü sayfa haberlerinden derlediğimiz noktaya göre bireysel silahlanma sonucunda 2023 yılında 2500 kişi hayatını kaybetti. Türkiye’de 34-35 milyon silah var bunun 4 milyonu ruhsatlı, 30 milyonu ruhsatsız. Ruhsatsıza talep var, çünkü evrak almak için uğraşmıyorsun, harç bedeli yok, kaydı yok. Suç işlediğinde kendisinde silah olduğu bilinsin istemiyorlar.”

80 BİNİNE EL KONDU

Akcan, ruhsatsız silaha ilişkin verilerinin asayiş tedbirlerinde ele geçirilen, cinayette kullanılan silahlara, adli tıp otopsi raporlarına dayandığını belirtti. Akcan, 30 milyon ruhsatsız silaha karşılık bir yılda emniyetin el koyduğu ruhsatsız silah sayısının 80 bin civarında olduğunu söyleyerek “Yılda 300-400 bin ruhsatsız silah yakalarsan çözüm üretebilirsin. Türkiye’de en çok işlenen suç, mala karşı olan suçlar ekonomik krize bağlı olarak orada da merkezde silah var” dedi.

ÖNERİLER NELER?

Akcan, şu önerilerde bulundu:

“Silahla ilgili zorunlu eğitim, denetim, bekleme süresi getirilsin, otomatik iptal, el koyma sistemleri yapılsın. Ciddi sağlık muayeneleri, öfke, bağımlılık testleri yapılmalı. 3 aydan az olmamak kaydıyla hapis cezası getirilmeli. Kamu spotu, ihbar hattı oluşturulabilir. Cuma hutbelerinde bireysel silahlanmanın şiddet oluşturduğuna dikkat çekilmeli. Ayrıca, neredeyse bütün dizilerde 2 veya 3 sahnede silahla ilgili cinayet ya da yaralama olayı var. En az 20 sahnede silah görüntüsü var. Bir şekilde şiddeti pompalıyoruz. Alkole, sigaraya getirildiği gibi silaha da buzlama yapılsın.”

BÜYÜKŞEHİRLERDE ARTIŞ YÜKSEK

Psikiyatri Uzmanı Dr. Ayhan Akcan, yıllara göre ruhsatlı silahta azalma, ruhsatsız silahta ise artış olduğunu dile getirerek, büyükşehirlere dikkat çekti:

“Yeni ruhsat talebinde, ruhsat yenileme de azalma var. Her yıl hem silahla işlenen olay sayısında hem de silah talebinde yüzde 5’lik artış var. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Eskişehir gibi metropollerde artıyor. Eskiden yüzde 40 civarındaydı silahla işlenen cinayet sayısı şu an yüzde 80.”

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2022 açıklamasında, Türkiye genelinde kamu görevlisi 244 bin 184, emekli kamu görevlisi 198 bin 428, can güvenliği 53 bin 312, meslek mensubu 131 bin 841 olmak üzere toplam 627 bin 765 taşıma ruhsatlı silah bulunduğu belirtilmişti. Son 5 yılın rakamlarına bakıldığında yeni verilen ruhsatlı silah sayılarında azalma olduğu aktarılmıştı. TÜİK’in “İstatistikler ile Türkiye 2022” çalışmasında yer alan verilere göre, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında ceveevine giren hükümlü sayısı da şöyle:

“2020’de 11 bin 765, 2021’de 17 bin 965, 2022’de de 19 bin 729 kişi.”