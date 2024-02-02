Taksiciyi aracında öldüren zanlıdan akılalmaz savunma: Spontane gelişti

İzmir'de aracına bindiği taksiciyi 3 kez ateş ederek öldüren zanlı tutuklandı. Cinayet anı kameralara yansırken tutuklanan zanlı ilk ifadesinde olayın spontane geliştiğini söyledi. Öte yandan şahsın paylaşımlarından terör örgütü PKK sempatizanı olduğu öğrenildi.

Önceki gece 03.30 sıralarında Gaziemir ilçesinde yüzü maskeli müşteriyi alan taksi sürücüsü Oğuz E. (44), müşterinin yol tarifi üzerine aracını hareket ettirdi. Taksi sürücüsü Oğuz E., saldırgan müşteri tarafından bir süre yanlış adreslerde gezdirilmesinin ardından, istenilen adrese geldiğini belirterek aracı durdurdu. “Borcumuz ne kadar” diyen saldırgan, “221 lira kardeş” diyen sürücüye, cebinden para çıkarır gibi yaparak yanındaki tabancayla 3 el art arda ateş etti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan taksici, hayatını kaybetti.





"BAZI İNSANLARA GÜVENMEYECEKSİN"

Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerin bir kısmında "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" dediği duyulan saldırgan, bir ara yaralı taksi şoförüne de tokat atıp daha sonra aracın dışında dakikalarca bekledikten sonra olay yerinden ayrıldı.







"BU HAVADA SOKAKTA MI BIRAKALIM"



Görüntülerin bir kısmında ise taksi şoförünün, “Bende arabayı daha yeni aldım. Şoför arkadaşı bıraktım, eve gidiyordum. Çalışmayacağım zaten araba arızalı. Sanayiye bırakacağım sabah arabayı. Soğuk hava alayım dedim. İnsanları yolda bırakmak olmaz. Sen o maskeyi takarsan kimse durmaz abi” derken saldırgan ise “Hastayım ondan takıyorum abi” diyor. Şoför Oğuz E. ise “Ben alırım niye almayacağım. İnsanı bu havada sokakta mı bırakalım dışarısı buz gibi” dediği duyuluyor.

"OLAY SPONTANE GELİŞTİ"

Öte yandan polis ekipleri 19 yaşındaki Delil Aysal isimli zanlıyı kısa sürede yakaladı. Aysal çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken ilk ifadesinde, taksiye gasp amacıyla binmediğini, olayın spontane şekilde geliştiğini söylediği öğrenildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK SEMPATİZANI ÇIKTI

Cinayetin ardından Aysal'ın yaptığı sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü PKK lehine söylemlerde bulunduğu görüldü.