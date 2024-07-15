İzmir'deki elektrik faciasında flaş gelişme! 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan elektrik faciasına yönelik yeni gelişme yaşandı. 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili haklarında gözaltı kararı alınan 35 şüpheliden 29'u yakalandı.

İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

29 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen kişi sayısı 35'e yükseldi. Şüphelilerden 29'u Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, yakalanan şahıslardan 4'ü ifade sonrası savcı talimatıyla serbest bırakıldı. 6 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir’in Konak ilçesi Alsancak semtinde 12 Temmuz cuma günü kentte etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirmiş, bu sırada Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) yağmura yakalanmıştı. Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz ve arkadaşı İnanç Öktemay, suda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.