İzmir'deki elektrik faciasının sanıkları hakim karşısına çıkıyor

İzmir'de iki kişinin hayatını kaybettiği elektrik faciasının iddianamesi mahkeme tarafından kabul edildi. Sanıklar 5 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

Türkiye'nin gündemine oturan ve ihmaller zincirini ortaya çıkaran İzmir'deki elektrik faciasında yeni gelişme yaşandı.

Faciayla ilgili savcılık tarafından hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

İlk duruşma 5 Eylül 2024 tarihinde 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

NE OLMUŞTU?

Olay 12 Temmuz günü akşam saatlerinde yaşandı. Sağanaktan korunmak için kaçmaya çalışan Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı.

Onu kurtarmak isteyen ikinci el eşya satışı işiyle uğraşan, amatör müzisyen İnanç Öktemay da akıma kapılıp, bir anda yere yığıldı.

Deniz ve Öktemay, kaldırıldığı hastanede yaşamlarını yitirdi.

14 KİŞİ TUTUKLANDI

Akıma kapılan iki kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınıp, adliyeye çıkarılan 27 şüpheliden İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı Barış K. ve GDZ Elektrik Ege Bölge Müdürü ve Operasyon Yetkilisi Ali S’nin de aralarında bulunduğu 14’ü, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Diğer şüphelilerden 7’si hakkında ev hapsi, 6’sı hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.