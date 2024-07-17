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İzmir-Selçuk, Balıkesir-Altıeylül ve Çanakkele-Ayvacık... 3 kent alevlere teslim

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İzmir, Yangın, Selçuk, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'in Selçuk ilçesinde saat 13.55 sıralarında yangın çıktı. Yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor. Öte yandan, Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde ve Çanakkale'nin Ayvacık ilçelerinde de yangın çıktı.

İzmir'in yangınlarla mücadelesi sürüyor. Yangının merkezi bu kez Selçuk ilçesi oldu. 

Yangın, saat 13.55 sıralarında Belevi Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi.

İhbar üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı; 4 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 4 su ikmal, 1 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlerle mücadelesinin sürdüğü öğrenildi.

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BALIKESİR'DE DE YANGIN ÇIKTI

Öte yandan, Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Taşköy ve Tayyipler mahallelerindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

ÇANAKKALE AYVACIK'TA ZEYTİNLİK ALANDA YANGIN

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çamköy köyü yakınlarındaki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangında Amir Karanfil'e ait ahır da zarar gördü. Ahırdaki büyükbaş hayvanlardan 2'si telef oldu, 600 balya yonca yandı.
Ekiplerin 2 uçak ve 1 helikopterin yanı sıra karadan da müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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