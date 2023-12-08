Japon deprem uzmanından korkutan uyarı! Konya'ya dikkat çekti, 'Orda deprem olmaz diyorlardı, artık olur'

8 Aralık 2023 21:34 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 21:39

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı

Türkiye Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 2 büyük deprem ile sarsıldı. 11 ili etkileyen depremde binlerce bina enkaz yığınına döndü altında kalan 55 bindan fazla insan canından oldu. Son günlerde peş peşe gelen depremlerin ardından vatandaşları korku sardı. Uzmanlar risk bulunan bölgelerle ilgili öngörülerini dile getirmeye devam etti. Bir dikkat çeken açıklama da Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den geldi. Moriwaki, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimar Sinan Amfisi'nde düzenlenen Türkiye ve Japonya Arasındaki Deprem Farkı Konferansı'nda öğrencilerle bir araya geldi.

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"TÜRKİYE 3. JAPONYA 6. ÜLKE"

Japonya'daki depremlerin denizde Türkiye'dekilerin ise karada gerçekleştiğini belirten Moriwaki, "Japonya en şiddetli 2011 yılında 9 şiddetinde deprem ve depremin tetiklediği tsunami ile sarsıldı. Türkiye'de ise 1939'da Erzincan'da 7,9 ile en şiddetli deprem yaşandı. Her iki depremde de çok sayıda insan hayatını kaybetti. Türkiye dünyada en fazla deprem olan 17'nci Japonya ise 6'ncı ülke ancak ölüm oranı tam tersi." dedi. Moriwaki, Türkiye'nin depremlerde en fazla can kaybı yaşanan üçüncü, Japonya'nın ise yedinci ülke olduğunu vurguladı.

"KONYA'DA DEPREM OLMAZ DENİLİYORDU, ARTIK OLUR"

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde de çok fazla insanın hayatını kaybettiğini hatırlatan Japon deprem uzmanı bu gerçeğin unutulmaması gerektiğini vurguladı. Depremlerde can kayıplarının önlenmesine yönelik hazırlık ve önlemlere değinen Moriwaki şunları kaydetti: "Artık deprem gerçeğini öğrenmemiz lazım. Eskiden 'Konya'da deprem olmaz.' deniyordu, artık var. Türkiye'nin de deprem haritası kırmızı, Japonya ile aynı. 'Allah korusun deprem gelmesin.' değil 'Allah korusun depremde hasar az olsun.' diyelim. Hep beraber önlemler almalıyız, hazır olmalıyız. Depreme hazırlık yapıldığında ve önlem alındığında zarar ve kayıp yüzde 70 az oluyor. Çok önemli bir rakam değil mi? Neden yapmıyorsunuz? Deprem bir gün olacak buna hazır olalım. Ahmet Mete Işıkara'nın da dediği gibi 'Deprem öldürmez, bina öldürür.' bunu unutmayalım."