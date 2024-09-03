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Japonya'da aşırı sıcaklar yüzünden 248 kişi hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Japonya&#039;da aşırı sıcaklar yüzünden 248 kişi hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Japonya'da yaz başından bu yana etkili olan aşırı sıcakların bilançosu netleşmeye başladı. Tokyo’da yaz başından bu yana 248 kişinin sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Japonya sıcaklıktan dolayı yaşanan ölümleri konuşuyor. Japonya'nın genelinde yaz başından bu yana görülen ve yavaş yavaş etkisini yitiren aşırı sıcakların bilançosu netleşmeye başladı.

Japonya'da aşırı sıcaklar yüzünden 248 kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

Tokyo Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan açıklamada, dev metropolde yaşayan 248 kişinin 1 Haziran- 31 Ağustos tarihleri arasındaki 3 aylık sürede sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Hayatını kaybeden 32 kişinin 90'lı yaşlarda, 97 kişinin 80'li yaşlarda, 82 kişinin 70'li yaşlarda, 27 kişinin 60'lı yaşlarda ve 10 kişinin 60 yaş altı yaş grubunda olduğu kaydedilirken, ölüm vakalarının 239’unun kapalı mekanlardan kayıtlara geçtiği aktarıldı. Kapalı mekanlarda hayatını kaybeden 239 kişiden 213’ünün klima kullanmadığını tespit eden uzmanlar, sıcak çarpmasına karşı tedbir almanın önemine dikkat çekti.

Japonya'da aşırı sıcaklar yüzünden 248 kişi hayatını kaybetti - 2. Resim

Japonya Haziran ayından bu yana görülen kavurucu sıcakların etkisi altına girmiş, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), 1898 yılında söz konusu alanda istatistik tutulmaya başlanmasından bu yana görülen en sıcak Temmuz ayının ise bu yıl yaşandığını açıklamıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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