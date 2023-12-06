Japonya'dan PKK skandalı sonrası açıklama! 'Terör listesinden çıkarmadık'
Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Japonya'nın, PKK'yı 'terör örgütleri' listesinden çıkardığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinden açıklama geldi. Büyükelçilik, PKK'nın terör listesinden çıkarılmadığını bildirdi.
Japonya'nın iç istihbarat servisi PSIA, resmi internet sitesinde güncellemeye gitti. Sitedeki "Başlıca Uluslararası Terör Örgütleri" listesi ile "Genel Eğilimler" grafiğinde, PKK'ya yer verilmedi. El-Kaide, Boko Haram, El-Şebab, DEAŞ, Japon Kızıl Ordu ve Aum Şinrikyo gibi hem yerel hem uluslararası örgütler ise listede kaldı.
HATA GİDERİLDİ
Bu durum sonrası Japonya'nın, PKK'yı terör listesinden çıkardığı iddia edildi. Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, konuya açıklık getirdi. Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, PSIA'nın uluslararası terör örgütleri listesinin bulunduğu internet sitesinin birkaç gün önce güncellendiği hatırlatılarak, şunlar aktarıldı: Japonya hükümeti, PKK'yı, 2002 yılı itibarıyla mal varlığı dondurulması gereken terörist ve benzeri örgütler arasına dahil etti. PKK tarafından gerçekleştirilen terör eylemleri kınandı. Hükümetin bu politikasında herhangi bir değişiklik yok. PKK listeye yeniden eklendi.
ERDOĞAN, JAPONYA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'na (COP28) katılmak üzere geldiği Expo City Dubai'de Japonya Başbakanı Kishida ile görüşmüş, yaşanan rahatsızlığı bizzat kendisine iletmişti.