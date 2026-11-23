Türkiye ile ABD arasındaki F-35 savaş uçakları, milli muharip uçak KAAN motorları ve S-400 hava savunma sistemine ilişkin görüşmeler için gözler 3 Ocak'a çevrildi. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Fuat Oktay, KAAN için ABD Kongresi'nden 700 milyon dolarlık F110 motor tedariki onayı çıktığını hatırlatarak, muhtemel engellemelerin savunma sanayi alanında fırsata çevrileceğini ifade etti. F-35 programına yeniden dahil olma veya uçakların tedariki sürecinin KAAN motorlarına kıyasla daha zorlu olabileceğini vurgulayan Oktay, "Eğer Trump'ın ve idarenin yaklaşımı gerçekten çok netse, 3 Ocak'a kadar çok daha farklı bir çözüm hızlı bir şekilde çıkabilir. Teknik olarak mümkün bu" ifadelerini kullandı.

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Savunma sanayiinde gözler Türkiye ile ABD arasındaki F-35 savaş uçakları, milli muharip uçak KAAN ve S-400 hava savunma sistemine ilişkin görüşmelerden çıkacak kararda.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Fuat Oktay, Kanal 7'de yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimlerde ciddi bir yenilgi aldığını ve Demokratların 3 Ocak 2027 itibarıyla çoğunluğu devralacağını hatırlatarak dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Fuat Oktay

Demokratların hakim olduğu yeni Kongre'de bu sürecin daha zorlayıcı olabileceğini kaydeden Oktay, 3 Ocak'a kadar yaklaşık bir buçuk aylık bir zaman dilimi bulunduğuna dikkati çekti.

F-35'LER VE S-400'LER İÇİN FIRSAT 3 OCAK'A KADAR

F-35 programına yeniden dahil olma veya uçakların tedariki sürecinin KAAN motorlarına kıyasla daha zorlu olabileceğini ifade eden Oktay, NDAA (National Defense Authorization Act) yasasında Türkiye topraklarında S-400 bulunmaması şartının yer aldığını ve bu konuda Kongre'ye bildirim yapılarak yeniden oylama gerektiğini hatırlattı. Demokratların hakim olduğu yeni Kongre'de bu sürecin daha zorlayıcı olabileceğini kaydeden Oktay, 3 Ocak'a kadar yaklaşık bir buçuk aylık bir zaman dilimi bulunduğuna dikkati çekti.

KAAN, F-35 ve S-400'ler için '3 Ocak' fırsatı: Ankara'dan "Engel olunursa fırsata çeviririz" uyarısı

S-400'lerin başka bir ülkeye verilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten Oktay, Türkiye, ABD ve Rusya arasında yürütülen görüşmelerde ciddi mesafe alındığını söyledi. Oktay, 3 Ocak'a kadar bir çözüm çıkıp çıkmayacağına ilişkin, "Eğer Trump'ın ve idarenin yaklaşımı gerçekten çok netse, 3 Ocak'a kadar çok daha farklı bir çözüm hızlı bir şekilde çıkabilir. Teknik olarak mümkün bu. Ama Trump'ın şu anki yoğunluğuna baktığınızda bu birincil derecede gündemine gelebilir mi, orada bazı soru işaretleri olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile ABD arasında devlet başkanları ve hükümetler düzeyindeki ilişkilerde bir sorun yaşanmayacağını ve temasların daha hızlı devam edeceğini ifade eden Oktay, Kongre boyutunda ise TBMM'ye daha fazla görev düştüğünü söyledi. Mevcut ve yeni Dışişleri Komisyonu başkanlarıyla halihazırda irtibatta olduklarını belirten Oktay, bu görüşmeleri daha ileri bir boyuta taşıyacaklarını kaydetti.

KAAN, F-35 ve S-400'ler için '3 Ocak' fırsatı: Ankara'dan "Engel olunursa fırsata çeviririz" uyarısı

Oktay, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminin artık tamamen Kongre ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Parlamenter diplomasiye bu süreçte daha fazla görev düştüğünü aktaran Oktay, kabinedeki bakanlara da ABD ile ilişkilerde farklı bir boyuta geçilmesi yönünde ısrarla telkinde bulunduklarını kaydetti.

Mütekabiliyet uygulamasına geçişin yüz yıllık alışkanlıklar nedeniyle zaman aldığını dile getiren Oktay, şu değerlendirmede bulundu:

"Güçlü ilişkiler kuruyoruz biz Kongre'de. Ama Kongre'den herhangi bir senatör veya bir milletvekili, Temsilciler Meclisinden bile, Türkiye'ye geldiğinde sıradan tüm bakanlarla rahat görüşebiliyor. Bu olmamalı. Nasıl ki buradan giden bir milletvekili oraya gittiğinde tüm bakanlarla veya devlet başkanıyla görüşmüyorsa, buradaki görüşmelerin de aynı rahatlıkta olmaması gerekiyor. Yine görüşülür bunlar ama iki Kongre ve parlamentonun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin karşılıklı doğrudan birbirini muhatap almasıyla alakalı bizim parlamenter diplomasinin gücünü çok ciddi derecede artıracaktır."

KAAN MOTORLARINDA RİSK YOK

Türkiye'nin beşinci nesil milli muharip uçağı KAAN için ABD'den 700 milyon dolarlık F110 motor tedarikine onay beklediği süreç ile CAATSA yaptırımları ve F-35 başlığını değerlendiren Oktay, KAAN motorlarının ne CAATSA yaptırımlarına ne de ABD savunma bütçesi yasası NDAA'daki maddelere takıldığını belirtti.

KAAN, F-35 ve S-400'ler için '3 Ocak' fırsatı: Ankara'dan "Engel olunursa fırsata çeviririz" uyarısı

Söz konusu motor tedarikinin Kongre'den onay aldığını, bakanlıklar arasındaki görüşmelerin yapıldığını ve sürecin devam ettiğini aktaran Oktay, yeni Kongre'nin ilerleyen dönemlerde ilave motor taleplerinde raporlama gibi mekanizmalarla engel çıkarıp çıkarmayacağı sorusuna şu cevabı verdi:

"Takoz olabilirler mi, bu her zaman mümkündür ama şu anda KAAN motorları için bir risk gözükmüyor, olmamasını da arzu ederiz. Bu tür engeller aslında Türkiye'yi teşvik fiyat. 2029'da, 2030'da devreye alacağımız yerli motoru çok daha erken almamızı sağlar. Bunu Amerika da görüyor. Trump çok net görüyor ama Kongre'ye anlatmakta sıkıntı çekiyor."

"DÜNYA DÜZENİ ÇÖKTÜ"

Türkiye'nin yeni küresel sistem konusundaki duruşunun net olduğunu aktaran Oktay, mevcut dünya düzeninin çöktüğünü ve yeni bir düzen arayışının kaçınılmaz olduğunu kaydetti. Oktay, "Ancak bu yeni düzen, süper güçlerin kendilerine yeniden hizmet etmesi için tasarlanmış bir yapı olmamalı. Coğrafi anlamda, inançlar ve milletler boyutunda daha kapsayıcı olmalı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki 5 ülkenin iki dudağı arasında olmayan, veto hakkının ve çifte standardın bulunmadığı, güçlünün değil haklının yanında olan bir dünya düzeni kurulmalı. Bırakın Avrupa'yı, koca bir Afrika kıtasının ve Orta Doğu'nun olmadığı böyle bir üçlünün yeni bir düzen kurma şansı çok zor." dedi.

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