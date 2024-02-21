KAAN'ın uçuşundan muhteşem görüntüler! "Bu, milletimizin evlatlarının başarısıdır"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, KAAN'ın yeni görüntülerini paylaştı. "Sadece 5. nesil bir savaş uçağını değil, dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu teknolojileri de KAAN üzerinden ülkemize kazandıracağız" ifadelerini kullanan Görgün, "Yerlilik ve millilik vizyonunun kilometre taşlarından olacak bir gelişmeyi daha tarihimize kazıdık" dedi.

Bugün Ankara'da ilk uçuşunu yapan KAAN'dan yeni görüntüler geldi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yeni görüntüleri paylaştı.

Paylaşımında 'KAAN gök vatanla buluştu' diyen Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği yerlilik ve millilik vizyonu ile "Kilometre taşlarından olacak bir gelişmeyi daha tarihimize kazıdık" ifadelerini kullandı.

Görgün paylaşımının devamında şunları yazdı:

Milli Muharip Uçağımız KAAN’ın ilk uçuşu milletimize hayırlı olsun. Sadece 5. nesil bir savaş uçağını değil, dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu teknolojileri de KAAN üzerinden ülkemize kazandıracağız.



Başta TUSAŞ mühendislerimiz ve teknik ekiplerimiz olmak üzere projede emeği olan tüm firmalarımızı yürekten tebrik ederiz. Bu, milletimizin evlatlarının başarısıdır.

KAAN başta olmak üzere tüm milli çelik kanatlarımızı güçlendirmeye, semalarımızın tam bağımsız teknolojilerini milletimizin ve dostlarımızın güvenliği için geliştirmeye devam edeceğiz.