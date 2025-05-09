Kabe fotoğrafını yere sermişlerdi, karar verildi! Boğaziçi Üniversitesi'ndeki skandal olaya beraat

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafını yere serenlere ilişkin 7 sanığın yargılandığı davada mahkeme, tüm sanıkların üzerlerine atılı suçtan ayrı ayrı beraatlarına karar verdi. Tepki çeken olayda, Kabe'yi savunan öğrencilerin de fişlenmeleri gündem olmuştu. Beraatla sonuçlanan skandal olayda neler olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kâbe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 7 sanığın ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 3‘er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme, esasa ilişkin kararını açıkladı.

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya sanıklar katılmazken, avukatları hazır bulundu.

MÜVEKKİLLERİNİN BERAATLARINI TALEP ETTİLER

Duruşmada sanıkların duruşmada olmadığı gerekçesiyle son sözleri alınan sanık avukatları, müvekkillerinin üzerlerine atılı suçu işlemediğini belirterek, beraatlarını talep etti.

BERAATLARINA HÜKMEDİLDİ

Savunmaların alınmasının ardından esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme, dava dosyasında bulunan tüm sanıkların üzerlerine atılı ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan ayrı ayrı beraatlarına hükmetti.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafını yere atıp üzerine simgeler yerleştirerek hakaret eden LGBT'ye destek çıkmayanların fişlendiği ortaya çıkmıştı. Skandala tepki için sosyal medyada #KabeyiSavunanFişleniyor tagıyla kampanya başlatılmıştı.

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NELER OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin resen soruşturma başlatıldığını açıklamış ve iddianamede olayın detaylarına yer verilmişti.

İşte iddianamedeki detaylar...

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Doğu D. ve Selahattin C.U ile diğer şüpheliler Eda K., Hazar K., Mahmutcan B., Sena N. B., Rümeysa Ö'nün ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1'er yıldan 3 ‘er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İddianamede, olay gününe ait görüntülere göre, şüphelilerden Doğu D. ve Selahattin C.U.’nun Boğaziçi Üniversitesi kampus alanı içerisindeki sergi alanındaki bir panoya Kabe fotoğrafı üzerine Şahmeran tasviri ve dört bir yanında LGBTİ+ amblemi bulunan resmi astıkları anlatıldı.

Üniversitenin güvenlik görevlileri tarafından tutulan tutanağa göre resmin asılması üzerine şüphelilerin resmin dini simgeleri aşağılayıcı nitelikte olduğu yönünde uyarıldıklarının belirtildiği iddianamede, şüpheliler Hazar K. ve Sena N.B.’nin bahse konu panonun kendi sorumluluklarında olduğunu ve kendilerinin ilgileneceklerini beyan ettikleri, grup içinde bazı öğrencilerin dini değerlere aykırı olduğu gerekçesiyle resmin kaldırılması gerektiğini belirttikleri ancak şüpheliler Hazar K. Ve Sena N.B.’nin resmi kaldırmayacaklarını söyledikleri kaydedildi.

PKK BAYRAĞI SİMGESİ BULUNAN BİR KİTAP BULUNDU

İddianamede olayın ardından şüpheliler Can B., Eda K. ve Rümeysa Ö.’nün Boğaziçi Rektörlüğü’ne hitaben ‘Şahmeran figürü bulunan resim kaybolmuştur. Saat 17.00 itibariyle gerekli araştırmaların yapılmasını istiyoruz’ şeklinde dilekçe düzenledikleri ve imzaladıkları anlatıldı. Üniversite içinde ve LGBTİ+ çalışma kulübü içerisinde arama yapıldığının anlatıldığı iddianamede, aramada suça konu resmin asıldığı pano ve bir yayınevine ait terör örgütü PKK bayrağı simgeli kapağı bulunan bir kitaba el konulduğu, söz konusu kitapla ilgili ayrı soruşturma yürütüldüğü vurgulandı.

SAVUNMALAR SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK

Şüphelilerin ifadelerinin yer aldığı iddianamede, İTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencisi olan şüpheli Selahattin C.U. ile Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi şüpheli Doğu D. söz konusu resmi asmadıklarını, yine Boğaziçili olan diğer şüphelilerin de sergide düzenleyici olmadıklarını belirterek suçlamaları reddettikleri anlatıldı. Bahse konu sergide şüphelilerin katılımcı veya düzenleyici olarak görev aldıklarının anlatıldığı iddianamede, ‘eser’ diye nitelendirdikleri suça konu resmin kim tarafından hazırlandığını ve asıldığını bilmediklerine dair savunmaların suçtan kurtulmaya yönelik ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi.

İDDİANAMEDE RESMİN İÇERİĞİ ANLATILDI

İddianamede, suça konu resimde kullanılan arka plan resminde Müslümanlar tarafından yeryüzündeki en kutsal mekan sayılan Kabe’nin bulunduğu, Kabe’nin bulunduğu kısmın üzerini tamamen örtecek şekilde ‘Şahmeran’ olarak bilinen mitolojik bir figürün yapıştırıldığı, resmin dört köşesine de ‘LGBTİ+’ amblemlerinin yapıştırıldığı ve resmin bu haliyle bir süre yere koyularak sergilendiği vurgulandı.

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KAMUOYUNDA TEPKİ ÇEKTİ

Resmin altına asılan yazıya yer verilen iddianamede, metnin de suça konu eylemin kin ve nefrete tahrik amacını destekler ve şüphelilerin kastını yoğunlaştırır mahiyette olduğu, kamu güvenliği açısından açık bir tehlikenin ortaya çıktığı, kamuoyunda ciddi tepki çektiği, eylemin soyut bir saygısızlık ve reddin ötesinde bir halk kesimine karşı düşmanca tavırlar gösterilmesini sağlamaya veya bu tavırları pekiştirmeye elverişli olduğu belirtildi.