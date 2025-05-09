Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kabe fotoğrafını yere sermişlerdi, karar verildi! Boğaziçi Üniversitesi'ndeki skandal olaya beraat

Kabe fotoğrafını yere sermişlerdi, karar verildi! Boğaziçi Üniversitesi'ndeki skandal olaya beraat

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kabe fotoğrafını yere sermişlerdi, karar verildi! Boğaziçi Üniversitesi&#039;ndeki skandal olaya beraat
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafını yere serenlere ilişkin 7 sanığın yargılandığı davada mahkeme, tüm sanıkların üzerlerine atılı suçtan ayrı ayrı beraatlarına karar verdi. Tepki çeken olayda, Kabe'yi savunan öğrencilerin de fişlenmeleri gündem olmuştu. Beraatla sonuçlanan skandal olayda neler olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kâbe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 7 sanığın ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 3‘er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme, esasa ilişkin kararını açıkladı.

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya sanıklar katılmazken, avukatları hazır bulundu.

MÜVEKKİLLERİNİN BERAATLARINI TALEP ETTİLER

Duruşmada sanıkların duruşmada olmadığı gerekçesiyle son sözleri alınan sanık avukatları, müvekkillerinin üzerlerine atılı suçu işlemediğini belirterek, beraatlarını talep etti.

BERAATLARINA HÜKMEDİLDİ

Savunmaların alınmasının ardından esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme, dava dosyasında bulunan tüm sanıkların üzerlerine atılı ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan ayrı ayrı beraatlarına hükmetti.

Kabe fotoğrafını yere sermişlerdi, karar verildi! Boğaziçi Üniversitesi'ndeki skandal olaya beraat - 1. Resim

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafını yere atıp üzerine simgeler yerleştirerek hakaret eden LGBT'ye destek çıkmayanların fişlendiği ortaya çıkmıştı. Skandala tepki için sosyal medyada #KabeyiSavunanFişleniyor tagıyla kampanya başlatılmıştı.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin resen soruşturma başlatıldığını açıklamış ve iddianamede olayın detaylarına yer verilmişti.

 İşte iddianamedeki detaylar...

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Doğu D. ve Selahattin C.U ile diğer şüpheliler Eda K., Hazar K., Mahmutcan B., Sena N. B., Rümeysa Ö'nün ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1'er yıldan 3 ‘er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Kabe fotoğrafını yere sermişlerdi, karar verildi! Boğaziçi Üniversitesi'ndeki skandal olaya beraat - 2. Resim

İddianamede, olay gününe ait görüntülere göre, şüphelilerden Doğu D. ve Selahattin C.U.’nun Boğaziçi Üniversitesi kampus alanı içerisindeki sergi alanındaki bir panoya Kabe fotoğrafı üzerine Şahmeran tasviri ve dört bir yanında LGBTİ+ amblemi bulunan resmi astıkları anlatıldı.

Üniversitenin güvenlik görevlileri tarafından tutulan tutanağa göre resmin asılması üzerine şüphelilerin resmin dini simgeleri aşağılayıcı nitelikte olduğu yönünde uyarıldıklarının belirtildiği iddianamede, şüpheliler Hazar K. ve Sena N.B.’nin bahse konu panonun kendi sorumluluklarında olduğunu ve kendilerinin ilgileneceklerini beyan ettikleri, grup içinde bazı öğrencilerin dini değerlere aykırı olduğu gerekçesiyle resmin kaldırılması gerektiğini belirttikleri ancak şüpheliler Hazar K. Ve Sena N.B.’nin resmi kaldırmayacaklarını söyledikleri kaydedildi.

Kabe fotoğrafını yere sermişlerdi, karar verildi! Boğaziçi Üniversitesi'ndeki skandal olaya beraat - 3. Resim

PKK BAYRAĞI SİMGESİ BULUNAN BİR KİTAP BULUNDU

İddianamede olayın ardından şüpheliler Can B., Eda K. ve Rümeysa Ö.’nün Boğaziçi Rektörlüğü’ne hitaben ‘Şahmeran figürü bulunan resim kaybolmuştur. Saat 17.00 itibariyle gerekli araştırmaların yapılmasını istiyoruz’ şeklinde dilekçe düzenledikleri ve imzaladıkları anlatıldı. Üniversite içinde ve LGBTİ+ çalışma kulübü içerisinde arama yapıldığının anlatıldığı iddianamede, aramada suça konu resmin asıldığı pano ve bir yayınevine ait terör örgütü PKK bayrağı simgeli kapağı bulunan bir kitaba el konulduğu, söz konusu kitapla ilgili ayrı soruşturma yürütüldüğü vurgulandı.

SAVUNMALAR SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK 

Şüphelilerin ifadelerinin yer aldığı iddianamede, İTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencisi olan şüpheli Selahattin C.U. ile Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi şüpheli Doğu D. söz konusu resmi asmadıklarını, yine Boğaziçili olan diğer şüphelilerin de sergide düzenleyici olmadıklarını belirterek suçlamaları reddettikleri anlatıldı. Bahse konu sergide şüphelilerin katılımcı veya düzenleyici olarak görev aldıklarının anlatıldığı iddianamede, ‘eser’ diye nitelendirdikleri suça konu resmin kim tarafından hazırlandığını ve asıldığını bilmediklerine dair savunmaların suçtan kurtulmaya yönelik ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi.

İDDİANAMEDE RESMİN İÇERİĞİ ANLATILDI

İddianamede, suça konu resimde kullanılan arka plan resminde Müslümanlar tarafından yeryüzündeki en kutsal mekan sayılan Kabe’nin bulunduğu, Kabe’nin bulunduğu kısmın üzerini tamamen örtecek şekilde ‘Şahmeran’ olarak bilinen mitolojik bir figürün yapıştırıldığı, resmin dört köşesine de ‘LGBTİ+’ amblemlerinin yapıştırıldığı ve resmin bu haliyle bir süre yere koyularak sergilendiği vurgulandı.

KAMUOYUNDA TEPKİ ÇEKTİ

Resmin altına asılan yazıya yer verilen iddianamede, metnin de suça konu eylemin kin ve nefrete tahrik amacını destekler ve şüphelilerin kastını yoğunlaştırır mahiyette olduğu, kamu güvenliği açısından açık bir tehlikenin ortaya çıktığı, kamuoyunda ciddi tepki çektiği, eylemin soyut bir saygısızlık ve reddin ötesinde bir halk kesimine karşı düşmanca tavırlar gösterilmesini sağlamaya veya bu tavırları pekiştirmeye elverişli olduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şarkıcı Begüm Polat hakkında soruşturma! Kullandığı bardak başını yaktıÜnlü zincir markette kırmızı et skandalı! Numune alındı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Terör örgütü PKK'nın kongreyi toplamasına DEM Parti'den 8 maddelik açıklama - GündemDEM Parti'den 8 maddelik fesih açıklamasıHalit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu 'yalancı tanıklık' suçlamasıyla hakim karşısında - Gündem4 yıla kadar hapis istemi! Ünlü oyuncular hakim karşısındaCumhurbaşkanı Erdoğan: Bundan sonra da her oyunu bozacağız - Gündem"Bundan sonra da her oyunu bozacağız"Beykoz Belediyesine yeni soruşturma! Belediye başkanı ve yardımcısı tutuklanmıştı - GündemBeykoz Belediyesine yeni soruşturma!Terör örgütü PKK kongresini topladı! Sırrı Süreyya Önder detayı dikkat çekti - GündemSırrı Süreyya Önder için ayrı parantez açtılarSalda'da korkunç saldırı! Başıboş köpeklerden kurtulmaya çalışan yaşlı adam içler acısı halde bulundu - GündemSalda'da korkunç saldırı! Başıboş köpeklerden kurtulmaya çalışan yaşlı adam içler acısı halde bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...