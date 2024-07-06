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Kaçak elektriği kesmeye gelen ekiplere pompalı tüfekle tehdit: Görüntüler ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Düzce, Kaçak Elektrik, Tutuklama, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Düzce'de kaçak elektrik kullandığı için elektriğini kesmeye gelen personele tüfekle tehditler savuran şahsın o anları ortaya çıktı. Görüntülerde tehdit eden kişinin ekiplere hakaret ettiği de duyuldu.

Edinilen bilgiye göre, 4 Temmuz tarihinde Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kaçak elektrik kullanan şahsın elektriğini kesmeye giden ekiplere pompalı tüfek ile tehdit etmesinin ardından jandarma ekipleri harekete geçti. 

Kaçak elektriği kesmeye gelen ekiplere pompalı tüfekle tehdit: Görüntüler ortaya çıktı - 1. Resim

TUTUKLANDI

Darıyeri Hasanbey köyünde yaşadığı tespit edilen şüpheli R.K., ekiplerce yakalandı. Evde yapılan aramada personelleri tehdit ettiği esnada kullandığı pompalı tüfek ve 2 fişeğe el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece dün tutuklandı.

Kaçak elektriği kesmeye gelen ekiplere pompalı tüfekle tehdit: Görüntüler ortaya çıktı - 2. Resim

KORKU DOLU ANLAR ANBEAN YANSIDI

Bugün ise olaya ilişkin görüntü ortaya çıktı. Korku dolu görüntülerde, R.K'nin pencereden tüfeği personele doğrultarak kestikleri elektriği bağlaması için hakaretlerde bulunduğu duyuluyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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