Kaçak elektriği kesmeye gelen ekiplere pompalı tüfekle tehdit: Görüntüler ortaya çıktı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Düzce'de kaçak elektrik kullandığı için elektriğini kesmeye gelen personele tüfekle tehditler savuran şahsın o anları ortaya çıktı. Görüntülerde tehdit eden kişinin ekiplere hakaret ettiği de duyuldu.
Edinilen bilgiye göre, 4 Temmuz tarihinde Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kaçak elektrik kullanan şahsın elektriğini kesmeye giden ekiplere pompalı tüfek ile tehdit etmesinin ardından jandarma ekipleri harekete geçti.
TUTUKLANDI
Darıyeri Hasanbey köyünde yaşadığı tespit edilen şüpheli R.K., ekiplerce yakalandı. Evde yapılan aramada personelleri tehdit ettiği esnada kullandığı pompalı tüfek ve 2 fişeğe el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece dün tutuklandı.
KORKU DOLU ANLAR ANBEAN YANSIDI
Bugün ise olaya ilişkin görüntü ortaya çıktı. Korku dolu görüntülerde, R.K'nin pencereden tüfeği personele doğrultarak kestikleri elektriği bağlaması için hakaretlerde bulunduğu duyuluyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı