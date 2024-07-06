Kaçak elektriği kesmeye gelen ekiplere pompalı tüfekle tehdit: Görüntüler ortaya çıktı

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 6 Temmuz 2024 16:34 - Güncelleme: 6 Temmuz 2024 16:44 - Güncelleme:

Düzce, Kaçak Elektrik, Tutuklama, Haber

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Düzce'de kaçak elektrik kullandığı için elektriğini kesmeye gelen personele tüfekle tehditler savuran şahsın o anları ortaya çıktı. Görüntülerde tehdit eden kişinin ekiplere hakaret ettiği de duyuldu.