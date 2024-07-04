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İstanbul'un kaçak katlarla mücadelesi... Küçükçekmece, Bahçelievler şimdi de Esenler

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul, Deprem, Esenler, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Esenler'de inşaat çalışmalarının olduğu arazinin yanındaki binada meydana gelen çatlaklar nedeniyle 6 katlı apartman tahliye edilmişti. Esenler Belediyesi binanın son iki katının kaçak olduğunu duyurdu. 

Olası deprem riskinin olduğu İstanbul'da binalar korku salmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay önce Küçükçekmece'de dört katlı bina bilinmeyen bir nedenle çökmüştü. Olaydan günler sonra Bahçelievler'de de bir bina yıkılmış her iki binaya da kaçak kat çıkıldığı tespit edilmişti. 

Son olarak Esenler'de yapımı devam eden bir inşaat nedeniyle yanında bulunan 6 katlı binada önceden oluşan çatlaklar daha da artınca apartman tahliye edildi. 

İstanbul'un kaçak katlarla mücadelesi... Küçükçekmece, Bahçelievler şimdi de Esenler - 1. Resim

SON KAÇAK KAT VAKASI

Esenler Belediyesi tarafından temeli kazılan boş arsadaki inşaat çalışmaları nedeniyle yanında bulunan çatlakların arttığı ve vatandaşların tahliye edildiği 6 katlı binayla ilgili inceleme gerçekleştirildi.

İstanbul'un kaçak katlarla mücadelesi... Küçükçekmece, Bahçelievler şimdi de Esenler - 2. Resim

İncelemelerle ilgili yapılan açıklamada, “Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi 1120 Sokak’ta bir inşaat çalışması sırasında bitişiğindeki binada meydana gelen çatlaklar sebebiyle tahliye edildi. Tedbir amacıyla boşaltılan binadaki 5 aile, toplam 17 vatandaş otele yerleştirildi.

İstanbul'un kaçak katlarla mücadelesi... Küçükçekmece, Bahçelievler şimdi de Esenler - 3. Resim

7 kişiden oluşan bir aile ise akrabalarının yanında kalmayı tercih etti. Belediye teknik ekipleri 3 gün boyunca binada kayma olup olmadığı yönünde ölçümler yapacak. Bu ölçümler sonunda binanın akıbeti belli olacak. Bina, Esenler ilçe olmadan bölgenin Bakırköy'e bağlı olduğu dönemlerde 1988 yılında inşa edilmiş ve son iki katı kaçaktır” ifadeleri kullanıldı.

 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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