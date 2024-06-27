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Bahçelievler'de çöken binanın 3 katının kaçak olduğu ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bahçelievler&#039;de çöken binanın 3 katının kaçak olduğu ortaya çıktı
Yıkılan Bina, İstanbul Valiliği, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Bahçelievler'de 4 katlı bina sabah saatlerinde kısmen çöktü. Enkazda ölen ya da yaralanan olmazken, çöken binanın 3 katının kaçak olduğu ortaya çıktı.

Zafer Mahallesi Yadigar Sokak’ta bulunan 4 katlı bina, sebebi bilinmeyen nedenle yıkıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Çökme tehlikesi nedeniyle çevredeki bazı binalar da boşaltıldı. 

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

İstanbul Valiliği, yaptığı açıklamada, binanın 1980 yılında yapıldığını ifade ederek şunları kaydetti: “Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralanan ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir. Çöken binanın çevresindeki binalar tedbir amaçlı boşaltılmış olup, olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri de alınmıştır.”

Bahçelievler'de çöken binanın 3 katının kaçak olduğu ortaya çıktı - 1. Resim

3 KATI DA KAÇAK YAPILMIŞ

Öte yandan çöken binanın resmi kayıtlarda 4 katlı olduğu, 1994 yılında kaçak 3 kat çıkıldığı ortaya çıktı. Binanın çökmeden önceki hali fotoğraf karesine yansıdı.

Bahçelievler'de çöken binanın 3 katının kaçak olduğu ortaya çıktı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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