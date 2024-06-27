4 aracın birbirine girdiği kazada ortalık kan gölüne döndü: 3 ölü, 1 yaralı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki bölümünde 4 araç birbirine girdi. Feci zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Nurdağı ilçesinin Şatırhöyük Mahallesi mevkisinde 2 tır ve 2 otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı