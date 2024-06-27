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4 aracın birbirine girdiği kazada ortalık kan gölüne döndü: 3 ölü, 1 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
4 aracın birbirine girdiği kazada ortalık kan gölüne döndü: 3 ölü, 1 yaralı
Nurdağı, Trafik Kazası, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki bölümünde 4 araç birbirine girdi. Feci zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Nurdağı ilçesinin Şatırhöyük Mahallesi mevkisinde 2 tır ve 2 otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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