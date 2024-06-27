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Tıbbı sekreter daire başkanlığına atanmıştı... Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi

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Tıbbı sekreter daire başkanlığına atanmıştı... Ticaret Bakanlığı&#039;ndan açıklama geldi
Ticaret Bakanlığı, Kamu Hizmeti, Haber

Gündem Haberleri

Balıkesir’de tıbbi sekreterlik görevinde bulunan memurun Ticaret Bakanlığı'na daire başkanı olarak atanması sosyal medyada gündem olmuştu. Paylaşımların artmasının ardından Ticaret Bakanlığı da konuyla ilgili açıklama yaptı. Atamanın 8 ay önce yapıldığının belirtildiği açıklamada, "Bakanlığımızın faaliyetleri hakkında tamamen algı operasyonu amaçladığı apaçık olan söz konusu iddiaya konu personelimizin toplamda 18 yıllık kamu hizmeti, yönetim ve insan kaynakları tecrübesi bulunmaktadır" denildi.

Ticaret Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Bazı sosyal medya mecralarında konu edilen Bakanlığımızın bir daire başkanı atamasına ilişkin kamuoyunu aydınlatma ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bundan 8 ay önce yapılmış ve Bakanlığımızın faaliyetleri hakkında tamamen algı operasyonu amaçladığı apaçık olan söz konusu iddiaya konu personelimizin toplamda 18 yıllık kamu hizmeti, yönetim ve insan kaynakları tecrübesi bulunmaktadır. Ayrıca ilgili, yüksek lisans mezunu olup söz konusu atama tamamen ilgili kanunlar ve mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde yapılmıştır. Kanunlarımızda ve devlet personel rejiminde yer alan atamaya ilişkin tüm kriterleri sağlayacak hizmet yılı ve tecrübesi bulunmaktadır. 

Çalışmalarımızda, sorumluluk ve yetki alanlarımızda aynı azim ve şevkle ülkemizin ve halkımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz."

Düzenleyen:  - Gündem
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